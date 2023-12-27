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В Роспотребнадзоре посетовали, что в России есть проблема с выявлением коклюша

1:03
Здоровье

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России есть трудности с выявлением коклюша.

В Роспотребнадзоре посетовали, что в России есть проблема с выявлением коклюша
Фото: openverse by Правительство Москвы is licensed under CC BY 4.0

"Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция", — сказала Попова в беседе с "Российской газетой".

По словам Поповой, если ребёнок долго кашляет, родители считают, что виной этому может быть бронхиальная астма, для чего консультируются с аллергологом. Однако первым делом нужно удостовериться, что дело не в коклюше, сказала Попова. Она напомнила, что эта болезнь может наблюдаться у детей любого возраста.

Попова рассказала, что в 2023 году официально в РФ было зарегистрировано всего несколько десятков случаев заболеваемости коклюшем.

Сложнее всего приходится заболевшим новорожденным, отметила Попова. В национальном календаре прививок есть вакцинация от коклюша, и если родители будут своевременно делать детям прививку, очагов инфекции не будет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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