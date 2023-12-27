В Роспотребнадзоре посетовали, что в России есть проблема с выявлением коклюша

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России есть трудности с выявлением коклюша.

Фото: openverse by Правительство Москвы is licensed under CC BY 4.0

"Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция", — сказала Попова в беседе с "Российской газетой".

По словам Поповой, если ребёнок долго кашляет, родители считают, что виной этому может быть бронхиальная астма, для чего консультируются с аллергологом. Однако первым делом нужно удостовериться, что дело не в коклюше, сказала Попова. Она напомнила, что эта болезнь может наблюдаться у детей любого возраста.

Попова рассказала, что в 2023 году официально в РФ было зарегистрировано всего несколько десятков случаев заболеваемости коклюшем.

Сложнее всего приходится заболевшим новорожденным, отметила Попова. В национальном календаре прививок есть вакцинация от коклюша, и если родители будут своевременно делать детям прививку, очагов инфекции не будет.