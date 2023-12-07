В список регионов с дефицитом вакцин от кори и коклюша попал Южный Урал

Челябинская область включена в список из 12 регионов, столкнувшихся с ощутимым дефицитом вакцин от кори и коклюша.
Наблюдается дефицит вакцин с увеличением числа зараженных не только в Челябинской области, но и в соседних регионах, таких как Свердловская область, а также еще 10 субъектов Российской Федерации, сообщает kursdela.biz.
Хотя есть возможность провести вакцинацию от кори однокомпонентным препаратом, медицинские специалисты рекомендуют отложить процедуру до поступления вакцинного состава сразу с несколькими компонентами.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.