В список регионов с дефицитом вакцин от кори и коклюша попал Южный Урал

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Челябинская область включена в список из 12 регионов, столкнувшихся с ощутимым дефицитом вакцин от кори и коклюша.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Наблюдается дефицит вакцин с увеличением числа зараженных не только в Челябинской области, но и в соседних регионах, таких как Свердловская область, а также еще 10 субъектов Российской Федерации, сообщает kursdela.biz.

Хотя есть возможность провести вакцинацию от кори однокомпонентным препаратом, медицинские специалисты рекомендуют отложить процедуру до поступления вакцинного состава сразу с несколькими компонентами.