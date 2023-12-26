Предновогодний стресс плохо сказывается не только на общем здоровье и самочувствии, но и на внешнем виде кожи. На это обратила внимание врач-дерматовенеролог, косметолог клиники косметологии и эстетической гинекологии "Dr. Эстетик" Наталья Нужнова.
Эксперт напомнила, что губительными факторами для красоты кожи оказываются недостаток сна в последние дни декабря, долгое пребывание за компьютером, плохое питание.
Конечно, при наличии времени и средств женщины обращаются к косметологу для решения проблем с кожей, однако грамотный домашний уход имеет такое же важное значение, пишет Газета.Ru.
Зимой у многих женщин под влиянием негативных факторов кожа становится стрессированной, то есть обезвоженной, сухой и разражённой, сообщила специалист.
"Под влиянием стресса активируются ферменты металлопротеиназы, разрушающие коллаген и эластин, и ферменты гиалуронидазы, которые расщепляют гиалуроновую кислоту. В результате кожа теряет плотность и упругость, становится тонкой и дряблой", — объяснила Нужнова.
Косметолог посоветовала пользоваться специальными мягкими средствами для стрессированной кожи. Также эксперт порекомендовала чаще использовать патчи и маски с гиалуроновой кислотой, особенно ночные.
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