Косметолог посоветовала использовать уходовую косметику для стрессированной кожи зимой

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Предновогодний стресс плохо сказывается не только на общем здоровье и самочувствии, но и на внешнем виде кожи. На это обратила внимание врач-дерматовенеролог, косметолог клиники косметологии и эстетической гинекологии "Dr. Эстетик" Наталья Нужнова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт напомнила, что губительными факторами для красоты кожи оказываются недостаток сна в последние дни декабря, долгое пребывание за компьютером, плохое питание.

Конечно, при наличии времени и средств женщины обращаются к косметологу для решения проблем с кожей, однако грамотный домашний уход имеет такое же важное значение, пишет Газета.Ru.

Зимой у многих женщин под влиянием негативных факторов кожа становится стрессированной, то есть обезвоженной, сухой и разражённой, сообщила специалист.

"Под влиянием стресса активируются ферменты металлопротеиназы, разрушающие коллаген и эластин, и ферменты гиалуронидазы, которые расщепляют гиалуроновую кислоту. В результате кожа теряет плотность и упругость, становится тонкой и дряблой", — объяснила Нужнова.

Косметолог посоветовала пользоваться специальными мягкими средствами для стрессированной кожи. Также эксперт порекомендовала чаще использовать патчи и маски с гиалуроновой кислотой, особенно ночные.