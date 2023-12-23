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Ирина Гусакова

"Маска Золушки", детокс-капельницы: как быстро восстановить кожу после праздников

6:15
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Долгие праздничные выходные не всегда положительно сказываются на внешнем виде. В первую очередь на коже лица отражаются изменения в режиме сна, особенно на зоне вокруг глаз: появляются тёмные круги, отечность, становятся заметными сосуды. Кожа при этом тускнеет, приобретает синеватый оттенок, теряет тонус. Негативно на внешнем виде сказывается и алкоголь, который напрямую связан с ухудшением самочувствия и деформацией овала лица за счет утяжеления кожных тканей.

"Маска Золушки", детокс-капельницы: как быстро восстановить кожу после праздников
Фото: https://hnfbeauty.nl/en

И, конечно, особенно заметны последствия праздничного застолья, которое длится порой несколько дней и традиционно состоит из копченостей, солений, различных соусов — проблема здесь в избытке не только калорий, но и соли и сахара, которые провоцируют задержку жидкости в организме и, как следствие, отечность лица и тела. Медицинский директор Esthetic Clinic, дерматолог, врач-косметолог Евгения Антимирова рассказала читателям Pravda.Ru, как максимально быстро устранить на коже последствия новогодних праздников и вернуть лицу и телу здоровый вид.

Какой уход поможет коже быстро прийти в форму после праздников

"Очищать лицо следует пенкой или гелем, смывая именно прохладной водой. Стоит использовать средство для умывания с эффектом увлажнения или тонизации — это поможет деликатно удалить поверхностные загрязнения и макияж. Такое умывание обеспечивает оптимальный водно-липидный баланс, успокаивает и смягчает раздраженную, чувствительную и сухую кожу, придает ей свежий вид. Главное на этапе очищения не пересушивать кожу и не мыть до "скрипа”, так как это может вызвать раздражение — в таком случае все следующие этапы будут неэффективны.

Также стоит отказаться от скрабов и пилингов, потому что агрессивное очищение дополнительно сушит кожу, особенно если планируется приём алкоголя, который только усиливает сухость. Поэтому такое очищение лучше не применять в период праздников и в течение двух недель после", — рассказывает эксперт.

После очищения рекомендуется нанести сыворотку с ниацинамидом или гиалуроновой кислотой — наносить средство нужно массажными движениями, от центра лица к периферии. Допускается использование дополнительных приспособлений, например, скребка гуаша или домашнего массажера с микротоками для стимуляции для выведения отёка. Важно использовать их строго по инструкции, воздействуя мягко, без нажима.

Быстро снять отечность и вернуть свежий вид лица помогут гидрогелевые патчи или маски, которые для усиления эффекта рекомендуется хранить в морозилке — их нужно накладывать на лицо и держать в течение 10-15 минут, пока в кожу не впитается гель с активными веществами. Как правило, это антиоксиданты, которые выводят свободные радикалы кислорода, к таким относятся витамины C, А, Е, а также феруловая кислота. Патчи или маска за счёт своего охлаждающего эффекта обладают противоотёчным действием, а контраст температур укрепляет сосуды и стимулирует появление здорового румянца. Главное, не держать гидрогелевое средство слишком долго, то есть более 20 минут — при длительном нанесении влага из патча или маски испаряется, тогда гидрогель начинает забирать влагу из кожи, что может усилить ощущение стянутости и привести к покраснениям.

Можно использовать маски с содержанием кофеина или танина, которые в косметологии из-за быстрого преображающего эффекта называют "маской Золушки" — они бодрят кожу, убирают нежелательный отёк, который сдавливает сосуды, восстанавливают кровоснабжение и цвет лица. Стоит обратить внимание и на маски с содержанием ниацинамида — этот компонент также имеет сосудоукрепляющее действие, поэтому обладает противоотёчным действием и положительно сказывается на состоянии кожи.

После снятия маски завершить уход нужно нанесением крема с легкой текстурой. В идеале крем также должен обладать сосудоукрепляющим эффектом, для этого в составе должен быть витамин С или экстракт алоэ вера.

Важно, что перечисленные этапы ухода направлены на мгновенный эффект, а это значит, что они направлены не столько на решение проблем, сколько на их камуфлирование. Более стойкий эффект подразумевают под собой системное использование профессиональных уходовых средств, а также обращение к косметологическим процедурам.

"Современная косметология постепенно смещает фокус с наружного действия на более глубокие процессы, которые позволяют поддерживать здоровый вид кожи, — комментирует Евгения Антимирова. — Один из самых распространенных запросов пациентов после Нового года — очищение организма от токсинов, что действительно актуально после длительного переедания и употребления алкоголя больше привычной нормы. В этом помогают процедуры, направленные на детокс — это, прежде всего, капельницы с содержанием компонентов, которые абсорбируют вредные вещества в крови и направлены на улучшение работы сосудов, а именно они особенно сильно страдают при любой интоксикации.

Второй по популярности запрос для восстановления после активных праздничных дней — это избавление от отечности. Для лица здесь наиболее эффективны дренажные процедуры, такие как мезотерапия, биоревитализация, микротоковая терапия и фотоомоложение BBL. Если же задержка жидкости сказалась на объемах тела, появился лишний вес, то в таком случае назначаются аппаратные процедуры, направленные на стимуляцию работы лимфатической системы. Если для проведения аппаратных процедур есть противопоказания, то помогут ручные массажи и бандажные обёртывания", — отмечает она.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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