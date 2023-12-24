Ученые сказали, можно ли лечиться с помощью смеха

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Юмор играет важную роль в улучшении взаимоотношений и снятии стресса. В то время как дети способны смеяться до 400 раз в день, у взрослых обычно всего лишь 15 раз. Существует популярная тенденция обращаться к психологическим тренингам, где люди собираются в группы и создают атмосферу веселья. Ученые рассматривают концепцию смехотерапии и ее возможную пользу.

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Смехотерапия, также известная как гелототерапия (от греческого "гелос" — "смех"), представляет собой психотерапевтическую методику, направленную на более глубокое понимание самого себя, своего поведения и настроений. Некоторые ученые рассматривают ее как разновидность когнитивно-поведенческой терапии.

Приверженцы смехотерапии утверждают, что она способствует улучшению эмоционального и физического состояния, более эффективному разрешению проблем, расширению кругозора и духовному обогащению.

Основы гелотологии (наука о смехе) были заложены в 1960-х годах американским психиатром Уильямом Фраем из Стэнфордского университета. Первым, кто заговорил о лечении смехом, был журналист Норман Казинс в 60-е годы XX века. Он справился с болями в спине, используя смешные передачи и комедии, и даже написал книгу на основе своего опыта.

Существует несколько направлений смехотерапии, включая классическую форму с рассказами анекдотов и комедийными рассказами, а также интеграцию с другими методами, такими как дыхательная гимнастика и юмористические представления для больных детей.

Смехотерапия имеет ряд положительных воздействий на организм, таких как уменьшение болевых ощущений, блокировка выработки стрессовых гормонов, снижение артериального давления, стимуляция выработки эндорфинов и даже физическая активность различных групп мышц.

Помимо физиологических выгод, смех благотворно воздействует на эмоциональное состояние и психическое здоровье, способствуя ощущению счастья, выражению скрытых эмоций и легкости восприятия проблем.

Тем не менее, отношение к смехотерапии остается настороженным, исследователи подчеркивают противоречивость результатов и отмечают, что позитивные изменения могут наступить лишь при компетентном использовании этой практики, для которой требуется немногочисленное количество специалистов в данной области.