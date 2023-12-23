Медик: при ожогах фейерверками и салютами и при переломах ничем не мазать и вызвать скорую

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Российского государственного университета им. Н. И.Пирогова Вадим Богачёв рассказал Pravda.Ru, как оказать первую помощь пострадавшим от ожогов новогодними фейерверками и салютами, и при переломах.

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Среди самых распространённых травм в длинные новогодние праздники специалисты называют ожоги, полученные при использовании пиротехники, а также переломы.

"Фейерверк и салют — это в основном открытые части тела. Это лицо, это руки. Единственную помощь, которую можно оказать, промыть зону поражения холодной чистой водой и прикрыть чистой марлевой салфеткой. Если нет чистой марлевой салфетки, то лучше ничем не прикрывать. Категорически нельзя наносить крем и использовать какие-то мазевые повязки. Нельзя пытаться промывать зону ожога, особенно если глаза, промывать каким-то чаем. Если к коже прилипли части одежды, их нельзя отдирать. Если нужно как-то освободить от одежды эту зону, значит, аккуратно вырезать ту часть, которая прилипла и оставить ее такой же до приезда скорой", — советует доктор.

Раны, ссадины и переломы - ещё один распространённый вид "новогодних" травм. И если две первые не представляют большой опасности, то с переломами шутить точно не стоит, говорит Вадим Богачёв.

"До приезда скорой самый правильный вариант — это попытаться зафиксировать конечность. Либо если это где-то произошло на улице, то положить под человека какую- то теплую одежду, накрыть его теплой одеждой и ждать. Если нужно как-то его транспортировать, то конечность, которая подозревается в переломе, надо найти пару-тройку палок и зафиксировать конечность в этих палках, использовать какие-то толстые журналы. Основная задача — зафиксировать конечность. Если ее невозможно зафиксировать, то надо просто ждать, когда приедет скорая. Ни в коем случае не заставлять человека стараться на ней идти, маршировать", — предупреждает врач.

При ожогах и других травмах наш эксперт рекомендует дать пострадавшему обезболивающее.

"Если ожог сопровождается болью, значит, надо дать обезболивающее, насколько это возможно, если есть под рукой анальгин, баралгин. Любое обезболивающее средство. И, в принципе, если опять же есть под рукой какой-нибудь противоаллергический препарат: Цитрин, Зодак, Зиртек. При переломах тоже дать обезболивающее", — порекомендовал эксперт.

Осторожно пиротехника