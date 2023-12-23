Медик: при ожогах фейерверками и салютами и при переломах ничем не мазать и вызвать скорую

Доктор медицинских наук, профессор Российского государственного университета им. Н. И.Пирогова Вадим Богачёв рассказал Pravda.Ru, как оказать первую помощь пострадавшим от ожогов новогодними фейерверками и салютами, и при переломах.
Среди самых распространённых травм в длинные новогодние праздники специалисты называют ожоги, полученные при использовании пиротехники, а также переломы.
"Фейерверк и салют — это в основном открытые части тела. Это лицо, это руки. Единственную помощь, которую можно оказать, промыть зону поражения холодной чистой водой и прикрыть чистой марлевой салфеткой. Если нет чистой марлевой салфетки, то лучше ничем не прикрывать. Категорически нельзя наносить крем и использовать какие-то мазевые повязки. Нельзя пытаться промывать зону ожога, особенно если глаза, промывать каким-то чаем. Если к коже прилипли части одежды, их нельзя отдирать. Если нужно как-то освободить от одежды эту зону, значит, аккуратно вырезать ту часть, которая прилипла и оставить ее такой же до приезда скорой", — советует доктор.
Раны, ссадины и переломы - ещё один распространённый вид "новогодних" травм. И если две первые не представляют большой опасности, то с переломами шутить точно не стоит, говорит Вадим Богачёв.
"До приезда скорой самый правильный вариант — это попытаться зафиксировать конечность. Либо если это где-то произошло на улице, то положить под человека какую- то теплую одежду, накрыть его теплой одеждой и ждать. Если нужно как-то его транспортировать, то конечность, которая подозревается в переломе, надо найти пару-тройку палок и зафиксировать конечность в этих палках, использовать какие-то толстые журналы. Основная задача — зафиксировать конечность. Если ее невозможно зафиксировать, то надо просто ждать, когда приедет скорая. Ни в коем случае не заставлять человека стараться на ней идти, маршировать", — предупреждает врач.
При ожогах и других травмах наш эксперт рекомендует дать пострадавшему обезболивающее.
"Если ожог сопровождается болью, значит, надо дать обезболивающее, насколько это возможно, если есть под рукой анальгин, баралгин. Любое обезболивающее средство. И, в принципе, если опять же есть под рукой какой-нибудь противоаллергический препарат: Цитрин, Зодак, Зиртек. При переломах тоже дать обезболивающее", — порекомендовал эксперт.
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