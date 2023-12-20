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В Оренбургской области выявляют новые случаи заражения корью

1:20
Здоровье

В течение текущего года в Оренбургской области были зарегистрированы 45 случаев заболевания корью, как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По данным этого ведомства, за год было зафиксировано 45 случаев заражения этим опасным вирусом, при этом в сентябре было выявлено 29 случаев, что на 16 больше по сравнению с предыдущим периодом.

В Оренбургской области выявляют новые случаи заражения корью
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Отмечено, что большинство пациентов, которые привнесли корь в Оренбургскую область, столкнулись с тяжелым течением заболевания, сообщает 56orb.ru.

Ранее было отмечено, что в России за текущий год заболеваемость корью выросла почти в 300 раз, затронув более 8 тысяч человек, включая почти 5 тысяч детей до 14 лет. Это рекордное количество случаев заражения за последние несколько лет. Специалисты полагают, что быстрое распространение болезни связано с отсутствием вакцинации населения.

Корь представляет собой инфекционное вирусное заболевание с высокой степенью заразности, вызванное вирусом кори. Больной становится наиболее заразным в начальные дни заболевания, и передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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