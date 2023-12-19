Врач Котова: “У некоторых может быть аллергия на пыльцу ели”

В преддверии наступающего нового года врачи все чаще предупреждают о возможности возникновения аллергических реакций на новогоднюю ель. Несмотря на то, что для многих елка стала символом праздника и создания праздничной атмосферы, она может вызывать неприятные последствия для людей, склонных к аллергии. Врач-аллерголог Галина Котова рассказала в комментарии для Pravda.Ru почему может возникать аллергия на главный символ Нового года.

Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

“Бывает аллергия в пыльце. И если эта пыльца содержит антигены, которые есть в составе смолы, древесины или древесного сока, тогда может возникать какая-то перекрестная реакция” - поделилась эксперт.

Врач отметила, что появление такой аллергической реакции - это довольно таки редкий случай. Она рекомендовала всем аллергикам не употреблять гомеопатические препараты и не использовать синтетические средства, в составе которых есть растительные компоненты. Аллерголог отметила, что это касается не только праздничной ели, но и мандаринов, которые есть на каждом столе в новогоднюю ночь.