Цитрусы и любые свежевыжатые соки небезопасны для зубов, предупредил главврач стоматологической клиники Магомед Дахкильгов.
Натуральные фрукты и соки очень кислые, даже если не кажутся такими на вкус. Если ими злоупотреблять, разрушительное действие кислот на зубную эмаль может привести к её необратимым повреждениям.
В меру — пожалуйста, это даже полезно, потому что витамин C, которого много в цитрусах, укрепляет дёсны.
Кофе, какао, шоколад, яркие ягоды и фрукты наносят вред исключительно эстетического свойства, сводя на нет результаты отбеливания.
Ошибочно считать безопасной мягкую пищу — она зачастую богата углеводами, а о вреде сахара для зубов известно, наверное, всем. Остатки всякого сладкого/мучного налипают между зубами, становясь питательной средой для кариесогенных бактерий.
От острого/солёного — сухость во рту, это тоже плохо для здоровья зубов.
И, наконец, чемпион по вреду для зубов — алкоголь. "Алкоголь наносит тройной удар здоровью зубов. Он вызывает сухость во рту, разрушает эмаль кислотами и окрашивает зубы", — объяснил доктор.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.