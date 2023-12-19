Стоматолог перечислил самые разрушительные для зубов продукты

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Цитрусы и любые свежевыжатые соки небезопасны для зубов, предупредил главврач стоматологической клиники Магомед Дахкильгов.

Фото: Freepik

Натуральные фрукты и соки очень кислые, даже если не кажутся такими на вкус. Если ими злоупотреблять, разрушительное действие кислот на зубную эмаль может привести к её необратимым повреждениям.

В меру — пожалуйста, это даже полезно, потому что витамин C, которого много в цитрусах, укрепляет дёсны.

Кофе, какао, шоколад, яркие ягоды и фрукты наносят вред исключительно эстетического свойства, сводя на нет результаты отбеливания.

Ошибочно считать безопасной мягкую пищу — она зачастую богата углеводами, а о вреде сахара для зубов известно, наверное, всем. Остатки всякого сладкого/мучного налипают между зубами, становясь питательной средой для кариесогенных бактерий.

От острого/солёного — сухость во рту, это тоже плохо для здоровья зубов.

И, наконец, чемпион по вреду для зубов — алкоголь. "Алкоголь наносит тройной удар здоровью зубов. Он вызывает сухость во рту, разрушает эмаль кислотами и окрашивает зубы", — объяснил доктор.