Эндокринолог Павлова заявила о пользе кофеина при занятиях спортом

В своем Telegram-канале известная эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула положительное влияние кофеина на результативность занятий спортом. По её словам, кофе с кофеином способствует увеличению выносливости на 31 процент и 22,8 процента по сравнению с плацебо и кофе без кофеина соответственно. Доктор отметила, что этот напиток благотворно влияет на обмен веществ, когнитивные способности и физическую работоспособность, улучшает сердцебиение, активизирует расщепление жиров, что способствует увеличению расхода калорий и, следовательно, похудению.
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Эндокринолог подчеркнула, что эти положительные эффекты не распространяются на упражнения с большим весом, где кофеин не оказывает такого значительного влияния.
Также доктор напомнила о том, что кофеин может изменять чувствительность тканей к инсулину, особенно у людей с избыточным весом, поэтому его употребление следует сбалансировать в рационе.
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