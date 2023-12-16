В марте 2023 года 31-летний Лиам Гриффитс, житель Соединенного Королевства, начал наблюдать у себя неприятные симптомы, включающие вздутие живота, хронические запоры, спазмы и рвоту.
Как пишет Daily Mail, несмотря на странные признаки нездоровья, которые могли являться признаками серьёзного заболевания, Лиам решил не обращаться за медицинской помощью. Это был пренебрежительный подход, и сейчас британец жалеет, что не пошёл к докторам раньше.
Вскоре, в связи с ухудшением состояния, Лиам всё же был вынужден обраиться в больницу, где врачи вначале подозревали у него развитие болезни Крона — хронического воспалительного заболевания кишечника. Однако, после проведенных обследований у пациента был диагностирован рак брюшины.
Операция не принесла должного эффекта, и медики теперь склонны считать опухоль неизлечимой.
"Не пройти проверку раньше — это самая большая ошибка, которую я когда-либо совершал. Они обнаружили у меня рак на третьей стадии, но если бы я обратился к врачу раньше, возможно, они бы поймали его раньше. Я сделал то, что, по моему мнению, должен был сделать мужчина", — рассказал Гриффитс.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.