Врачи нашли связь между вздутием животам и раком на поздней стадии

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из наиболее коварных видов онкологии часто диагностируют на поздней стадии, так как продолжительное время он принимается за "распространённое и безобидное" заболевание.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает Pronews, такое заболевание, как рак яичников, даже на поздней стадии может маскироваться, например, под синдром раздражённого кишечника. И это не удивительно, так как одним из основных симптомов, наблюдаемых при этом виде рака, является вздутие живота. Также в списке признаков, которые должны вызвать беспокойство, — быстрое насыщение в процессе приёма пищи, потеря веса, изменение стула, учащённое мочеиспускание.

Как ранее отметила врач Дебора Ли, когда мы говорим "о вздутии живота", это не означает, что симптом постоянно присутствует — "он может уходить, но всегда возвращается".

Специалист по генетике рака из онкологического центра в Калифорнийском университете, доктор Бет Карлан полагает, что генетика является ключом к раннему обнаружению онкологии. Она во многом определяет успешность лечения заболевания.

"Я могу сделать одну и ту же операцию двум или трём женщинам, и одна женщина живёт всего два года, а другой повезло жить 20 лет", — отметила специалист.

В любом случае проблемы со стороны кишечника усугубляет потребление большого количества трансжиров (фастфуд, жареная еда) — провокаторов воспаления.

Состояние также может ухудшить дрожжевой хлеб и сахар. Кишечнику поможет нормальное функционирование — клетчатка.

"Нормальная флора кишечника не питается плюшками. Для того, чтобы её "прокормить", нужно не менее 500 граммов овощей в сутки (необязательно сырых)", — уточнила врач Екатерина Волкова.

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