Один из наиболее коварных видов онкологии часто диагностируют на поздней стадии, так как продолжительное время он принимается за "распространённое и безобидное" заболевание.
Как сообщает Pronews, такое заболевание, как рак яичников, даже на поздней стадии может маскироваться, например, под синдром раздражённого кишечника. И это не удивительно, так как одним из основных симптомов, наблюдаемых при этом виде рака, является вздутие живота. Также в списке признаков, которые должны вызвать беспокойство, — быстрое насыщение в процессе приёма пищи, потеря веса, изменение стула, учащённое мочеиспускание.
Как ранее отметила врач Дебора Ли, когда мы говорим "о вздутии живота", это не означает, что симптом постоянно присутствует — "он может уходить, но всегда возвращается".
Специалист по генетике рака из онкологического центра в Калифорнийском университете, доктор Бет Карлан полагает, что генетика является ключом к раннему обнаружению онкологии. Она во многом определяет успешность лечения заболевания.
"Я могу сделать одну и ту же операцию двум или трём женщинам, и одна женщина живёт всего два года, а другой повезло жить 20 лет", — отметила специалист.
В любом случае проблемы со стороны кишечника усугубляет потребление большого количества трансжиров (фастфуд, жареная еда) — провокаторов воспаления.
Состояние также может ухудшить дрожжевой хлеб и сахар. Кишечнику поможет нормальное функционирование — клетчатка.
"Нормальная флора кишечника не питается плюшками. Для того, чтобы её "прокормить", нужно не менее 500 граммов овощей в сутки (необязательно сырых)", — уточнила врач Екатерина Волкова.
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