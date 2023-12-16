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Ученые заявили, что прокладки и тампоны отравляют организм женщины

1:40
Здоровье

Вещества, нарушающие функционирование эндокринной системы, обнаружены в составе тампонов и прокладок, как указывает исследование.

Ученые заявили, что прокладки и тампоны отравляют организм женщины
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В ходе нового исследования ученые проанализировали 15 научных работ, выпущенных с 2013 по 2023 год, в которых были проведены исследования средств для менструации, представленных на рынках США, Японии и Южной Кореи. Обобщенные результаты исследований подтвердили наличие в тампонах и прокладках разнообразных химических веществ, способных нарушать работу эндокринной системы. Среди таких веществ отмечены фталаты, летучие органические соединения, парабены, фенолы, ароматические химические вещества, диоксины и диоксиноподобные соединения. Стоит отметить, что продукты, такие как менструальные чаши и диски, до сих пор не получили достаточного научного внимания, сообщает Газета.Ru.

Ткани, соприкасающиеся с тампонами и прокладками, обладают высокой проницаемостью, что предоставляет возможность различным веществам, включая те, которые могут нарушать эндокринную систему, попадать в кровоток. Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что такие вещества могут воздействовать на уровень гормонов в организме человека, вызывая проблемы со здоровьем, включая гинекологические заболевания, такие как эндометриоз и миома матки. Их химическая структура часто сходна с гормонами, что позволяет им вступать в химические реакции с участием настоящих гормонов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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