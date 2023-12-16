Нутрициолог Гусакова предупредила, что оливье может быть опасным для аллергиков

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярное новогоднее блюдо, салат "Оливье", может представлять опасность для аллергиков из-за присутствия в его составе майонеза и яиц, предупреждает нутрициолог Вероника Гусакова.

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Эксперт отмечает, что эти компоненты могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому рекомендуется аллергикам выбирать другие блюда для праздничного стола. Также стоит отметить, что майонезный салат может быть вреден для пациентов с повышенным холестерином, проблемами сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом.