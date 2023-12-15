Уролог Панферов заявил, что для здоровья простаты нужно чаще заниматься сексом

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Панферов поделился с россиянами простыми и эффективными способами укрепления и продления мужского здоровья. Специалист отметил, что регулярная половая активность, включая мастурбацию, является одним из ключевых правил для поддержания здоровья.

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Он подчеркнул, что в России рак простаты занимает второе место среди онкологических заболеваний у мужчин, особенно старше 40 лет. Факторы риска включают неиспользование презервативов и частые изменения партнерш.

Доктор также выделил передаваемые половым путем инфекции как одну из причин простатита и отметил, что занятия спортом могут снизить риск развития заболеваний предстательной железы на 25%.

Важность балансированного рациона подчеркнута, рекомендуя насыщенные свежими овощами, витаминами, рыбой, орехами и натуральными маслами продукты. Доктор призывает отказаться от употребления алкоголя и курения, не только для продления половой активности, но и для общего улучшения качества жизни.