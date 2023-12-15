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Уролог Панферов заявил, что для здоровья простаты нужно чаще заниматься сексом

1:07
Здоровье

Доктор Александр Панферов поделился с россиянами простыми и эффективными способами укрепления и продления мужского здоровья. Специалист отметил, что регулярная половая активность, включая мастурбацию, является одним из ключевых правил для поддержания здоровья.

Уролог Панферов заявил, что для здоровья простаты нужно чаще заниматься сексом
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркнул, что в России рак простаты занимает второе место среди онкологических заболеваний у мужчин, особенно старше 40 лет. Факторы риска включают неиспользование презервативов и частые изменения партнерш.

Доктор также выделил передаваемые половым путем инфекции как одну из причин простатита и отметил, что занятия спортом могут снизить риск развития заболеваний предстательной железы на 25%.

Важность балансированного рациона подчеркнута, рекомендуя насыщенные свежими овощами, витаминами, рыбой, орехами и натуральными маслами продукты. Доктор призывает отказаться от употребления алкоголя и курения, не только для продления половой активности, но и для общего улучшения качества жизни.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Губарев Виктор
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Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Балаев Азамат
Диагностика и лечение простатита, цистита, уретрита, урогенитальных инфекций, проведение цистоскопии, проведение урологических операций
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