Кардиолог Гандельман предложил включать в рацион чернослив и ещё два продукта для профилактики запоров

Кардиолог Герман Гандельман рассказал, какие три продукта должны входить в рацион тех, кто не хочет страдать от запоров.

Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/

Таким образом Гандельман прокомментировал использование в качестве слабительного чаёв с сенной. Коллега Гандельмана Елена Малышева в программе "Жить здорово!" назвала такие чаи "худшим слабительным", потому что они напитки с сенной способны вызвать привыкание. А чтобы получать эффект от таких чаёв и дальше, нужно увеличивать дозу, что, в свою очередь, грозит парезом кишечника.

Малышева заметила, что намного полезнее будет скорректировать свой рацион, добавив в него определённые продукты.

По словам Гандельмана, отличный слабительный эффект имеют йогурт с полезными для кишечника бактериями, чернослив, а также кукурузные отруби, состоящие из грубых волокон, улучшающих перистальтику.

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