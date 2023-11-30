Эксперт назвал продукты с бифидобактериями, улучшающие пищеварение

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Бифидобактерии — это вид полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они совместно с вирусами, грибками и другими микробами сосуществуют и называются микробиотой, отвечающей за поддержание здоровья человека.

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Наш кишечник в среднем содержит 50 триллионов микроорганизмов, что в 1,3 раза больше, чем суммарное количество клеток в организме.

Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливают иммунитет, предотвращают развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ. О том, зачем нужны бифидобактерии, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Бифидобактерии: зачем они нужны и как их принимать

Бифидобактерии:

участвуют в синтезе необходимых аминокислот, белков и ряда витаминов, в частности, К и группы B;

нормализуют стул и способствуют снижению веса;

оптимизируют чувствительность к инсулину;

улучшают состояние кожи;

выводят токсины;

помогают создавать нейротрансмиттеры и гормоны, включая и гормон радости, серотонин.

Разница между лактобактериями и бифидобактериями

Бифидобактерии и лактобактерии отличаются по своей структуре и функциям. Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливать иммунитет и предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ.

Лактобактерии обитают в ротовой полости, кишечнике и влагалище. Они помогают улучшать пищеварение, укреплять иммунитет, предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с мочеполовой системой, а также способствуют снижению уровня воспаления в организме.

Оба этих вида бактерий относятся к полезным микроорганизмам, которые помогают поддерживать здоровье человека.

Где содержатся бифидобактерии

Бифидобактерии содержатся в таких продуктах, как:

йогурты,

кефир,

творог,

кисломолочные напитки,

квашеная капуста,

зелень и свежие овощи,

цельнозерновые крупы и бобовые.

Они также могут присутствовать в некоторых видах пребиотиков и пробиотиков.

Пить бифидобактерии рекомендуется в следующих случаях:

После приема антибиотиков. Антибиотики могут уничтожать не только вредные бактерии, но и полезные, что может привести к дисбалансу микробиоты в кишечнике. Прием бифидобактерий после курса антибиотиков поможет восстановить нормальный состав микробиоты.

При нарушениях пищеварения. Бифидобактерии могут помочь улучшить пищеварение и уменьшить симптомы, такие как вздутие, газообразование, запоры и диарея.

При иммунодефицитных состояниях. Бифидобактерии могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и болезней.

При стрессе. Стресс может негативно сказаться на здоровье кишечника и иммунной системы. Прием бифидобактерий может помочь уменьшить воздействие стресса на организм.

Для поддержания здоровья кишечника. Бифидобактерии могут помочь улучшить состояние кишечника, защитить его от вредных бактерий и уменьшить риск развития различных заболеваний.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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