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Ирина Гусакова

Эксперт назвал продукты с бифидобактериями, улучшающие пищеварение

3:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Бифидобактерии — это вид полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они совместно с вирусами, грибками и другими микробами сосуществуют и называются микробиотой, отвечающей за поддержание здоровья человека.

Эксперт назвал продукты с бифидобактериями, улучшающие пищеварение
Фото: https://cdn.mosoah.com/

Наш кишечник в среднем содержит 50 триллионов микроорганизмов, что в 1,3 раза больше, чем суммарное количество клеток в организме.

Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливают иммунитет, предотвращают развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ. О том, зачем нужны бифидобактерии, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Бифидобактерии: зачем они нужны и как их принимать

Бифидобактерии:

  • участвуют в синтезе необходимых аминокислот, белков и ряда витаминов, в частности, К и группы B;
  • нормализуют стул и способствуют снижению веса;
  • оптимизируют чувствительность к инсулину;
  • улучшают состояние кожи;
  • выводят токсины;
  • помогают создавать нейротрансмиттеры и гормоны, включая и гормон радости, серотонин.

Разница между лактобактериями и бифидобактериями

Бифидобактерии и лактобактерии отличаются по своей структуре и функциям. Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливать иммунитет и предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ.

Лактобактерии обитают в ротовой полости, кишечнике и влагалище. Они помогают улучшать пищеварение, укреплять иммунитет, предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с мочеполовой системой, а также способствуют снижению уровня воспаления в организме.

Оба этих вида бактерий относятся к полезным микроорганизмам, которые помогают поддерживать здоровье человека.

Где содержатся бифидобактерии

Бифидобактерии содержатся в таких продуктах, как:

  • йогурты,
  • кефир,
  • творог,
  • кисломолочные напитки,
  • квашеная капуста,
  • зелень и свежие овощи,
  • цельнозерновые крупы и бобовые.

Они также могут присутствовать в некоторых видах пребиотиков и пробиотиков.

Пить бифидобактерии рекомендуется в следующих случаях:

  • После приема антибиотиков. Антибиотики могут уничтожать не только вредные бактерии, но и полезные, что может привести к дисбалансу микробиоты в кишечнике. Прием бифидобактерий после курса антибиотиков поможет восстановить нормальный состав микробиоты.
  • При нарушениях пищеварения. Бифидобактерии могут помочь улучшить пищеварение и уменьшить симптомы, такие как вздутие, газообразование, запоры и диарея.
  • При иммунодефицитных состояниях. Бифидобактерии могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и болезней.
  • При стрессе. Стресс может негативно сказаться на здоровье кишечника и иммунной системы. Прием бифидобактерий может помочь уменьшить воздействие стресса на организм.

Для поддержания здоровья кишечника. Бифидобактерии могут помочь улучшить состояние кишечника, защитить его от вредных бактерий и уменьшить риск развития различных заболеваний.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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