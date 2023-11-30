Бифидобактерии — это вид полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они совместно с вирусами, грибками и другими микробами сосуществуют и называются микробиотой, отвечающей за поддержание здоровья человека.
Наш кишечник в среднем содержит 50 триллионов микроорганизмов, что в 1,3 раза больше, чем суммарное количество клеток в организме.
Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливают иммунитет, предотвращают развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ. О том, зачем нужны бифидобактерии, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
Бифидобактерии:
Бифидобактерии и лактобактерии отличаются по своей структуре и функциям. Бифидобактерии помогают улучшать пищеварение, усиливать иммунитет и предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Они также способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшению обмена веществ.
Лактобактерии обитают в ротовой полости, кишечнике и влагалище. Они помогают улучшать пищеварение, укреплять иммунитет, предотвращать развитие инфекций и болезней, связанных с мочеполовой системой, а также способствуют снижению уровня воспаления в организме.
Оба этих вида бактерий относятся к полезным микроорганизмам, которые помогают поддерживать здоровье человека.
Бифидобактерии содержатся в таких продуктах, как:
Они также могут присутствовать в некоторых видах пребиотиков и пробиотиков.
Пить бифидобактерии рекомендуется в следующих случаях:
Для поддержания здоровья кишечника. Бифидобактерии могут помочь улучшить состояние кишечника, защитить его от вредных бактерий и уменьшить риск развития различных заболеваний.
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