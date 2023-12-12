Врач Петров дал советы, как не перепить за новогодним столом

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр-нарколог и главный врач Клиники доктора Исаева, Даниил Петров, предоставил простые советы по предотвращению похмелья после праздничных застолий.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он подчеркнул важность заранее подготовиться к употреблению алкоголя, рекомендуя принимать панангин, гепатопротекторы и сорбенты за 2 дня до празднования. Другие советы включают употребление алкоголя на сытый желудок, постепенное питье с учётом метаболизма, избегание смешивания алкогольных напитков, выбор подходящей закуски и умеренную физическую активность. Петров также подчеркнул негативное влияние курения в сочетании с алкоголем и призвал употреблять больше воды для предотвращения обезвоживания организма.

Врач предостерёг от продолжения застолья в случае избыточного употребления алкоголя, предлагая воздерживаться от участия в праздничных мероприятиях на следующий день.