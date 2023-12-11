Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило о возможной опасности пищевых добавок с этиловыми эфирами омега-3 жирных кислот, связанной с повышенным риском развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий).
Эти добавки, которые обычно принимаются для уменьшения уровня жиров в крови и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, могут увеличить вероятность нерегулярного и учащенного сердцебиения. EMA подчеркнуло, что высший риск аритмии наблюдается у пациентов, потребляющих четыре грамма омега-3 в день. В большинстве случаев безрецептурные препараты содержат меньшие дозы, что, вероятно, снижает риск серьезных побочных эффектов.
Тем не менее, агентство рекомендует производителям добавок с высоким содержанием омега-3 включать предупреждение о риске аритмии в инструкции.
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