Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило о возможной опасности пищевых добавок с этиловыми эфирами омега-3 жирных кислот, связанной с повышенным риском развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий).

Фото: openverse.org by Sam-Cat is licensed under CC BY 2.0.