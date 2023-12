Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды

Your browser does not support the audio element.

Кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Анна Кореневич поделилась информацией о том, какие продукты могут привести к закупориванию сосудов. По мнению специалиста, в отличие от распространенного убеждения, атеросклероз не вызывается избытком жирного мяса или сала, а, на самом деле, сахаром.

