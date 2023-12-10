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Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды

1:22
Здоровье

Кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Анна Кореневич поделилась информацией о том, какие продукты могут привести к закупориванию сосудов. По мнению специалиста, в отличие от распространенного убеждения, атеросклероз не вызывается избытком жирного мяса или сала, а, на самом деле, сахаром.

Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Кореневич рекомендует в первую очередь ограничивать употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш и белого риса.

"Атеросклероз прямо связан не с потреблением жиров, а с употреблением углеводов. Каждая конфета вредна для организма. Это касается не только лишнего веса, но и атеросклероза и проблем с сосудами", — подчеркнула врач на своем YouTube-канале.

Кореневич отметила, что увлечение продуктами с добавленным сахаром также оказывает влияние на внешность. Из-за гликации коллагена чрезмерное потребление сладкого может вызвать появление морщин, дряблости, потерю упругости кожи, изменение контуров лица, гиперпигментацию и отеки.

Врач также подчеркнула, что риск закупоривания сосудов увеличивают недостаток физической активности, курение и чрезмерное употребление алкоголя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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