Кардиолог Кореневич назвал еду, которая запечатывает сосуды

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Анна Кореневич поделилась информацией о том, какие продукты могут привести к закупориванию сосудов. По мнению специалиста, в отличие от распространенного убеждения, атеросклероз не вызывается избытком жирного мяса или сала, а, на самом деле, сахаром.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Кореневич рекомендует в первую очередь ограничивать употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш и белого риса.

"Атеросклероз прямо связан не с потреблением жиров, а с употреблением углеводов. Каждая конфета вредна для организма. Это касается не только лишнего веса, но и атеросклероза и проблем с сосудами", — подчеркнула врач на своем YouTube-канале.

Кореневич отметила, что увлечение продуктами с добавленным сахаром также оказывает влияние на внешность. Из-за гликации коллагена чрезмерное потребление сладкого может вызвать появление морщин, дряблости, потерю упругости кожи, изменение контуров лица, гиперпигментацию и отеки.

Врач также подчеркнула, что риск закупоривания сосудов увеличивают недостаток физической активности, курение и чрезмерное употребление алкоголя.