Врач Закиев: при высоком холестерине в рацион нужно включить жирную рыбу

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда снизить повышенный холестерин можно и не прибегая к лекарствам, а лишь скорректировав рацион. В этом уверен кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

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Кардиолог напомнил, что для снижения холестерина сегодня существует достаточно большое количество лекарственных препаратов, среди которых находятся статины, инклисиран, ингибиторы PCSK9, Эзетимиб.

Однако даже при приёме этих лекарств самым главным пунктом остаётся правильное питание. А кому-то вообще достаточно только корректировки рациона, без назначения медикаментов, пишет Газета.Ru.

Закиев посоветовал людям с высоким холестерином обратить внимание на средиземноморскую диету и диету DASH.

"Обе эти диеты подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу", — рассказал Закиев.

Также при повышенном холестерине важно не забывать и о физической нагрузке, добавил врач.

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