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Врач Закиев: при высоком холестерине в рацион нужно включить жирную рыбу

1:22
Здоровье

Иногда снизить повышенный холестерин можно и не прибегая к лекарствам, а лишь скорректировав рацион. В этом уверен кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Врач Закиев: при высоком холестерине в рацион нужно включить жирную рыбу
Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

Кардиолог напомнил, что для снижения холестерина сегодня существует достаточно большое количество лекарственных препаратов, среди которых находятся статины, инклисиран, ингибиторы PCSK9, Эзетимиб.

Однако даже при приёме этих лекарств самым главным пунктом остаётся правильное питание. А кому-то вообще достаточно только корректировки рациона, без назначения медикаментов, пишет Газета.Ru.

Закиев посоветовал людям с высоким холестерином обратить внимание на средиземноморскую диету и диету DASH.

"Обе эти диеты подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу", — рассказал Закиев.

Также при повышенном холестерине важно не забывать и о физической нагрузке, добавил врач.

КАК снизить ХОЛЕСТЕРИН : простые способы. Нужна ли ДИЕТА для СНИЖЕНИЯ уровня холестерина в крови.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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