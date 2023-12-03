Врач Закиев назвал внешние признаки высокого холестерина: желтоватые пятна

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий холестерин может спровоцировать инфаркты и инсульты. Однако определить по внешним признакам, страдает ли человек повышенным холестерином, непросто. На это указал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Повышение холестерина обычно проходит незаметно внешне, сообщает Газета.Ru. Поэтому для выявления этого показателя всем гражданам старше 40 лет желательно сдавать анализ крови для оценки нарушений липидного обмена.

Однако если холестерин повышен давно, у человека могут появиться определённые внешние признаки, отметил кардиолог.

"При длительном и значительном повышении холестерина он может проявляться в виде очаговых образований различного цвета — ксантом. Часто эти плоские желтоватые образования встречаются на коже век", — рассказал Закиев.

Врач добавил, что в отдельных случаях липиды могут образовываться на периферии роговицы глаза, формируя так называемую липидную дугу роговицы.

Как определить повышенный холестерин по глазам и ... Кардиолог @Доктор Утин