Врач Закиев: особый холестерин усугубляет атеросклероз при здоровом образе жизни

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Липопротеин а — это разновидность холестерина, увеличение которого представляет собой риск развития атеросклероза, даже при нормальном уровне других холестеринов и при соблюдении здорового образа жизни. Кардиолог и преподаватель фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ, Вадим Закиев, поделился этой информацией с "Газетой.Ru".

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Липопротеин а, также как и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), способствует развитию атеросклероза, увеличивая тем самым риск инфарктов и инсультов. Важно отметить, что для снижения уровня холестерина ЛПНП существуют эффективные препараты, но на данный момент нет одобренного средства против ЛП а. Более того, некоторые препараты, снижающие уровень ЛПНП, могут увеличить концентрацию ЛП а. Уровень этого холестерина в основном определяется генетическими факторами, поэтому рекомендуется проводить анализ на уровень ЛП а хотя бы раз в жизни для более полной оценки сердечно-сосудистого риска.

Предполагается, что ЛП а может являться причиной остаточного сердечно-сосудистого риска, увеличивая вероятность инсультов и инфарктов у пациентов, которые уже скорректировали все возможные факторы риска, такие как уровень ЛПНП, артериальное давление, уровень сахара в крови, отказ от курения и другие. Еще одним возможным фактором остаточного риска является повышенный уровень триглицеридов в крови.

Врач отметил, что триглицериды можно упрощенно называть жирами. Уровень триглицеридов часто повышается у тех, кто употребляет жирную пищу и алкоголь, что увеличивает не только риск сердечно-сосудистых заболеваний, но также может привести к некрозу поджелудочной железы. Важно отметить, что злоупотребление алкоголем является основной причиной, но бывают случаи, когда высокий уровень триглицеридов без злоупотребления алкоголем также может привести к повреждению поджелудочной железы.

Атеросклероз и холестерин