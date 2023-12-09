Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД раскрыли, кто должен вытаскивать вещи из багажника при досмотре автомобиля
Продюссер Лавров рассказал, что Пугачёва чувствовала конкуренцию с Валерией
Алёна Водонаева сравнил себя без макияжа со "сморщенным изюмом"
Юрий Антонов сравнил пение Алсу с "комариным писком"
Автоэксперт Сергей Бургазлиев объяснил, почему цены на "Москвич" вырастут
Катя Лель выражает восхищение дочери Милы Йовович за ролик под хит "Мой мармеладный"
СК РФ начнет проверку критиковавшего СВО Александра Васильева после лекций в МГУ
Картошка сварится за минуты, если знать этот трюк
ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной

Ученые выяснили, что слишком частые тренировки ускоряют процесс старения

0:58
Здоровье

Исследование финских ученых, включающее более 11 тысяч пар близнецов за период с 1975 по 2020 год, опровергло миф о том, что интенсивные физические тренировки способствуют продлению жизни.

Ученые выяснили, что слишком частые тренировки ускоряют процесс старения
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования выяснилось, что риск смерти среди умеренно и активно занимающихся был лишь на 15-23% ниже, чем у малоактивных, и при учете других факторов преимущества активного образа жизни сократились до 7%.

Более активные участники оказались биологически старше на 1,3-1,8 лет, что подчеркивает возможные риски чрезмерных тренировок.

Эксперты рекомендуют комплексный подход к здоровью, включая сбалансированное питание, качественный сон и социальную активность, а не только физическую активность, как ключ к долголетию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
Финансирующая ВСУ Лобода хочет заработать на россиянах — продюсер Рудченко
Финансирующая ВСУ Лобода хочет заработать на россиянах — продюсер Рудченко
Последние материалы
Продюссер Лавров рассказал, что Пугачёва чувствовала конкуренцию с Валерией
Алёна Водонаева сравнил себя без макияжа со "сморщенным изюмом"
Юрий Антонов сравнил пение Алсу с "комариным писком"
Ученые выяснили, что слишком частые тренировки ускоряют процесс старения
Автоэксперт Сергей Бургазлиев объяснил, почему цены на "Москвич" вырастут
Катя Лель выражает восхищение дочери Милы Йовович за ролик под хит "Мой мармеладный"
СК РФ начнет проверку критиковавшего СВО Александра Васильева после лекций в МГУ
Картошка сварится за минуты, если знать этот трюк
ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной
В Россию вернулся самый дешевый кроссовер Skoda
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников