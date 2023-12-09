Ученые выяснили, что слишком частые тренировки ускоряют процесс старения

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование финских ученых, включающее более 11 тысяч пар близнецов за период с 1975 по 2020 год, опровергло миф о том, что интенсивные физические тренировки способствуют продлению жизни.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования выяснилось, что риск смерти среди умеренно и активно занимающихся был лишь на 15-23% ниже, чем у малоактивных, и при учете других факторов преимущества активного образа жизни сократились до 7%.

Более активные участники оказались биологически старше на 1,3-1,8 лет, что подчеркивает возможные риски чрезмерных тренировок.

Эксперты рекомендуют комплексный подход к здоровью, включая сбалансированное питание, качественный сон и социальную активность, а не только физическую активность, как ключ к долголетию.