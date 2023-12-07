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Врач-ортопед Черемисова: на изменение походки влияет даже то, как вы спите

1:24
Здоровье

Врач-травматолог-ортопед из сети ортопедических салонов "ОРТЕКА", Дарья Черемисова, поделилась с "Газетой.Ru" информацией о том, как неочевидные признаки, такие как быстрое изнашивание набоек на обуви или появление грязи на брюках, могут свидетельствовать об изменении походки. Врач объяснила, что походка представляет собой сложный процесс, вовлекающий около 200 мышц опорно-двигательного аппарата, и нарушения могут включать в себя изменения в шаге, ритме, симметрии, а также в положении тела, рук и ног во время движения.

Врач-ортопед Черемисова: на изменение походки влияет даже то, как вы спите
Фото: Depositphotos.com / MitaStockImages

Факторы, влияющие на изменение походки, включают ортопедические заболевания, травмы, деформации стоп, неврологические состояния, увеличение веса, инфекции, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Врач подчеркнула, что даже неочевидные факторы, такие как образ жизни, офисное кресло и способ сна, могут оказывать влияние на походку.

Чтобы выявить причины изменений в походке, врач рекомендует обратиться к травматологу-ортопеду. Она также предложила простые рекомендации для предотвращения изменений в походке, такие как выполнение зарядки, активные прогулки, использование ортопедической обуви, прохождение массажных процедур.

Походка правильная и неправильная. Типичные ошибки и примеры - продолжение
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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