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Диетолог Ракстон рассказала, сколько яиц нужно есть для похудения

1:14
Здоровье

Яйца представляют собой отличный источник питательных веществ. Диетолог Кэрри Ракстон поделилась информацией о том, сколько яиц можно употреблять тем, кто стремится похудеть.

Диетолог Ракстон рассказала, сколько яиц нужно есть для похудения
Фото: commons.wikimedia. org by Michael Matuzak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По мнению специалиста, яйца должны стать ключевым компонентом рациона, поскольку они способствуют уменьшению аппетита, снижению калорийного потребления и улучшению чувства насыщенности. Эти факторы содействуют контролю массы тела.

Разумное употребление от 7 до 14 яиц в неделю в контексте разнообразной и сбалансированной диеты может быть полезным для большинства людей. Это особенно актуально для повышения потребления витаминов, минералов и белка, поддержания жизненно важной мышечной массы и улучшения чувства сытости.

Яйца содержат более 10 разнообразных витаминов и минералов, а также обладают высококачественным белком, включающим все 9 необходимых аминокислот, необходимых для строительства мышц. Они также восполняют недостающие в организме питательные вещества, такие как калий, кальций, железо, йод, фолиевая кислота, витамин D и клетчатка.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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