Если очень сильно изменились контуры шеи, необходимо обязательно проверить состояние щитовидной железы. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила врач-эндокринолог Инна Мисникова.
По её словам, при определённых заболеваниях щитовидная железа увеличивается в размерах. Доктор подчеркнула: в такой ситуации пациенту следует обратиться к специалисту и уточнить, что с ним происходит.
Игнорирование проблемы может негативно отразиться на других органах и системах, уверена врач.
"Гормоны щитовидной железы отвечают за очень многие процессы в организме. И поэтому проблемы с ними могут привести к нарушениям в работе сердца", — сказала Мисникова.
Она добавила, что самым показательным гормоном, характеризующим работу щитовидной железы, является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ). Как пояснила эксперт, у некоторых пациентов снижается функция щитовидной железы, провоцируя гипотиреоз.
"И тогда тоже нужно назначать лечение, то есть может наблюдаться как повышение, так и снижение функции щитовидной железы", — резюмировала эндокринолог.
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