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Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца

1:11
Здоровье

Если очень сильно изменились контуры шеи, необходимо обязательно проверить состояние щитовидной железы. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила врач-эндокринолог Инна Мисникова.

Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По её словам, при определённых заболеваниях щитовидная железа увеличивается в размерах. Доктор подчеркнула: в такой ситуации пациенту следует обратиться к специалисту и уточнить, что с ним происходит.

Игнорирование проблемы может негативно отразиться на других органах и системах, уверена врач.

"Гормоны щитовидной железы отвечают за очень многие процессы в организме. И поэтому проблемы с ними могут привести к нарушениям в работе сердца", — сказала Мисникова.

Она добавила, что самым показательным гормоном, характеризующим работу щитовидной железы, является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ). Как пояснила эксперт, у некоторых пациентов снижается функция щитовидной железы, провоцируя гипотиреоз.

"И тогда тоже нужно назначать лечение, то есть может наблюдаться как повышение, так и снижение функции щитовидной железы", — резюмировала эндокринолог.

Щитовидная железа. Гипотиреоз и анемия.
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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