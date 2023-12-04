Диетолог и нутрициолог Юлия Попова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как правильно поститься, чтобы не навредить своему организму.
Эксперт призвала не ограничивать свой рацион во время поста картошкой и квашеной капустой, так как это приводит к дисбалансу в питании.
Она отметила, что при осознанном подходе к посту период воздержания не отразится негативно на организме.
"Чрезмерное ограничение, то есть недостаток, однообразие каких-то продуктов — вот это влияет нехорошо. А осознанный подход ещё никому не помешал", — рассказала специалист.
Диетолог посоветовала компенсировать дефицит животного белка растительным. Она подчеркнула, что религия допускает послабления в посте людям со слабым здоровьем.
Нутрициолог объяснила, что человек может испытывать дефицит витамином группы B, особенно B12 и железа.
"Пост — это же не сыроедение, а именно с точки зрения того, что этот продукт мы можем запарить, этот продукт мы можем сварить, и, естественно, большая часть питательных веществ улучшается в усвоении", — рассказала Попова.
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