Диетолог Попова дала рекомендации по питанию в период Рождественского поста

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Юлия Попова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как правильно поститься, чтобы не навредить своему организму.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт призвала не ограничивать свой рацион во время поста картошкой и квашеной капустой, так как это приводит к дисбалансу в питании.

Она отметила, что при осознанном подходе к посту период воздержания не отразится негативно на организме.

"Чрезмерное ограничение, то есть недостаток, однообразие каких-то продуктов — вот это влияет нехорошо. А осознанный подход ещё никому не помешал", — рассказала специалист.

Диетолог посоветовала компенсировать дефицит животного белка растительным. Она подчеркнула, что религия допускает послабления в посте людям со слабым здоровьем.

Нутрициолог объяснила, что человек может испытывать дефицит витамином группы B, особенно B12 и железа.

"Пост — это же не сыроедение, а именно с точки зрения того, что этот продукт мы можем запарить, этот продукт мы можем сварить, и, естественно, большая часть питательных веществ улучшается в усвоении", — рассказала Попова.