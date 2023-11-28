У православных России началось время Рождественского поста.
В Рождественский пост верующие готовят себя к празднованию Рождества Христова. Православные стараются очистить свою душу покаянием и молитвой, чтобы с чистым сердцем встретить рождение Спасителя.
Рождественский пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения. Из рациона исключается мясо, молочные продукты, яйца, сыр.
Как сообщает "Вечерняя Москва", пост не стоит вопринимать как диету, так как перевоочередным является исправление своей жизни и отказ от дурных поступков и мыслей.
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