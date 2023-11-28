В России верующие вступили в период Рождественского поста: полный отказ от продуктов животного происхождения

У православных России началось время Рождественского поста.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Рождественский пост верующие готовят себя к празднованию Рождества Христова. Православные стараются очистить свою душу покаянием и молитвой, чтобы с чистым сердцем встретить рождение Спасителя.

Рождественский пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения. Из рациона исключается мясо, молочные продукты, яйца, сыр.

Как сообщает "Вечерняя Москва", пост не стоит вопринимать как диету, так как перевоочередным является исправление своей жизни и отказ от дурных поступков и мыслей.