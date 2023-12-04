Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрон-камикадзе "Привет-82" улучшили с учётом опыта в СВО
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи 11 человек погибли
Депутат ГД Шеремет предложил награждать предателей медалью имени Байдена
Раскопки 1000-летнего королевского дворца в Германии привели к любопытному открытию
Пентагон потребовал улучшения работы военной промышленности США
Глава СК РФ Бастрыкин занялся группой подростков-хулиганов из Тюмени
FT: главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике с Зеленским
Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области
На Урале жители возмущены решением суда, приговорившего серийного убийцу Незнамова к 17 годам лишения свободы

Онколог Черёмушкин нашёл связь между употреблением алкоголя и раком печени

1:02
Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин рассказал о том, что рак печени является одной из наиболее распространённых форм рака. По словам специалиста, такое заболевание может возникнуть и развиваться под влиянием алкоголя и жирной пищи.

Онколог Черёмушкин нашёл связь между употреблением алкоголя и раком печени
Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0

"Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени", — рассказал медик в беседе с News.ru.

Специалист также подчеркнул, что негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки.

Врач отметил, что опасность для здоровья представляют химические добавки, которые содержатся в некоторых продуктах питания. Он дополнил, что вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С, а также цирроз печени могут стать ещё одной причиной развития рака печени.

Рак печени ➤ симптомы и лечение рака печени
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Без комментариев: стала известна реакция Андрея Малахова на инцидент с кепкой Михаила Мамаева
"Тот, чье имя нельзя называть": Агата Муцениеце о своём бывшем муже
Вернулась в Россию и чуть не упала: Орбакайте выступила в Москве
Вернулась в Россию и чуть не упала: Орбакайте выступила в Москве
Последние материалы
Глава СК РФ Бастрыкин занялся группой подростков-хулиганов из Тюмени
FT: главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике с Зеленским
Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области
На Урале жители возмущены решением суда, приговорившего серийного убийцу Незнамова к 17 годам лишения свободы
УФСБ России задержала 22-летнего жителя Омска за призыв мобилизованных бойцов РФ сдаваться в плен
Отравиться можно обычной водой из пластиковой бутылки
Участники проекта "Московское долголетие" свяжут теплые вещи для бойцов СВО
PoseSonic: умные очки с эхолокационной технологией способны анализировать движения человека в спортзале
Актриса Голливуда Джулия Робертс появилась на премьере фильма впервые за долгое время
Настя Ивлеева раскрыла подробности своего похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников