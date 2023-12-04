Онколог Черёмушкин нашёл связь между употреблением алкоголя и раком печени

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин рассказал о том, что рак печени является одной из наиболее распространённых форм рака. По словам специалиста, такое заболевание может возникнуть и развиваться под влиянием алкоголя и жирной пищи.

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"Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени", — рассказал медик в беседе с News.ru.

Специалист также подчеркнул, что негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки.

Врач отметил, что опасность для здоровья представляют химические добавки, которые содержатся в некоторых продуктах питания. Он дополнил, что вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С, а также цирроз печени могут стать ещё одной причиной развития рака печени.

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