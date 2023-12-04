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Врач Алендеев озвучил составил продуктов, которые нормализуют давление без таблеток

2:16
Здоровье

Если показатели артериального давления не являются критическими, его уровень можно влиять с помощью правильного питания. Врач общей практики Сергей Алендеев поделился информацией о продуктах, способствующих стабилизации давления.

Врач Алендеев озвучил составил продуктов, которые нормализуют давление без таблеток
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Бананы, курага, изюм, картошка, фасоль и цитрусовые – вот продукты, которые могут оказать положительное воздействие на давление, если оно не находится в критическом состоянии.

Важно отметить, что в случае серьезных проблем с давлением диета в одиночку не способна справиться с ними, предупреждает врач. Для решения таких проблем следует выбирать эффективные медикаментозные препараты, консультируясь с врачом.

Также нормализацию давления способствуют различные виды салатов, листовая капуста, репа, шпинат и любые зеленые овощи. Иногда рекомендуют включать в рацион миндаль, который благодаря содержанию мононенасыщенных жиров способен снизить уровень холестерина.

Основные симптомы повышенного и высокого давления включают частые мигрени, усталость, шум в ушах, покраснение лица, повышенное потоотделение, депрессивное состояние, мушки перед глазами.

Люди с очень высоким давлением могут испытывать тревогу и страх во время гипертонического криза. Некоторые могут столкнуться с нарушениями зрения, тошнотой, рвотой и судорогами.

Причины высокого давления могут включать несбалансированное питание, избыток соли и жиров, недостаточную физическую активность, стресс, длительное нервное напряжение, а также заболевания почек и сердца.

Важно следить за артериальным давлением для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, сердечный приступ и артериальная гипертензия. Поддержание нормального давления также способствует улучшению общего самочувствия, предотвращает повреждения важных органов, таких как сердце, мозг, почки и глаза. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или гиперхолестеринемия.

Кардиолог - 6 причин повышения артериального давления
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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