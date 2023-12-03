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Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы

1:50
Здоровье

Основные причины возникновения серьёзных проблем с поджелудочной, по словам гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, включают чрезмерное потребление алкоголя, плохую работу желчевыводящей системы и наличие жирной пищи в рационе. Он подчеркнул, что если начинаются проблемы с этим органом, необходимо незамедлительно принимать меры, поскольку их последствия могут быть печальными, включая острый панкреатит — заболевание, требующее долгого лечения в стационаре и иногда даже хирургического вмешательства.

Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Вялов подчеркнул необходимость умеренного потребления жиров. Он объяснил, что хотя жир является важным компонентом для организма, его чрезмерное потребление может быть опасным.

Медик также предупредил, что заболевания поджелудочной железы могут иметь серьёзные последствия, и поэтому при первых проявлениях проблем, необходимо обратиться к врачу. Вялов подчеркнул, что медик может назначить изменение образа жизни и лекарственные препараты для лечения дома, но в некоторых случаях потребуется госпитализация и хирургическое вмешательство.

"Если поджелудочная даёт о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь", — отметил Вялов.

Первая попытка — у себя дома. Важно поменять образ жизни и выписанные врачом препаратов. Вторая — "уже в стационаре, с помощью хирургов", отмечает врач.

Он также указал на связь между избыточным потреблением жира в пище и увеличенным риском развития онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы. Все это делает актуальным ограничение потребления жиров и своевременное обращение за медицинской помощью при проблемах с поджелудочной железой.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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