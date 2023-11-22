Пациенты, имеющие лишний вес, находятся в повышенной группе риска по онкологическим заболеваниям поджелудочной железы. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Он призвал склонных к ожирению людей не игнорировать эти сведения, иначе можно допустить досадную ошибку и заболеть раком. Как пояснил эксперт в своём Telegram, из-за избыточного веса повышается уровень инсулина в организме.
Это провоцирует не только сахарный диабет, но злокачественные новообразования в поджелудочной, уточнил Вялов.
Специалист добавил, что наличие опоясывающей боли нередко является сигналом о наличии серьёзных проблем с поджелудочной железой. Доктор призвал обратиться в больницу при столкновении с таким симптомом.
Помимо этого, врач отметил, что спиртные напитки, сигареты и блюда с большим количеством жира тоже негативно влияют на поджелудочную.
Ранее Вялов заявил, что жареная пища и пиво — это опасное сочетание для организма, которое может привести к раку.
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