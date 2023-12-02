Повышенный уровень глюкозы в крови ведёт к разрушительным последствиям в организме. Часто люди обращаются к специалистам уже при очень высоком уровне глюкозы. Они не подозревают о рисках, с которыми они сталкиваются в течение нескольких лет. Чтобы предотвратить это, рекомендуется ежегодно сдавать анализ на содержание сахара в крови.
В разговоре с "Доктором Питером" главный врач больницы им. Виноградова Ольга Шарапова подчеркнула, что если появляются такие симптомы, как слабость, сухость во рту и частые ночные позывы к мочеиспусканию, то нужно срочно бежать к медикам и немедленно сдать анализы.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.