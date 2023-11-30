Врач Банный: две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза в два раза

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, содержащий кофеин — природный психостимулятор, оказывает влияние на нервную систему, стимулирует обмен веществ, способствует повышению концентрации и бодрствованию. Врач Денис Банный поделился сведениями о том, какие заболевания можно предотвратить, употребляя этот напиток. Он отметил, что кофе помогает бороться с депрессией за счет увеличения выработки гормона дофамина, снижает риск развития некоторых онкологических и неврологических заболеваний, таких как Альцгеймер и Паркинсон.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Умеренное употребление кофе, то есть не более трех-четырех чашек в день, может снижать риск развития определенных видов рака, включая рак кожи, молочной и предстательной железы. Врач также подчеркнул, что антиоксидантные свойства напитка могут быть связаны с его способностью снижать риск развития рака толстой кишки, яичников и глиобластомы. Две чашки кофе в день также могут уменьшить риск цирроза печени практически вдвое. Относительно рака печени, кофе благотворно воздействует благодаря своим антиоксидантным свойствам и способности уменьшать воспаление в организме.

Врач отметил, что важно помнить о необходимости употребления кофе в разумных количествах, не превышающих 400 мг кофеина в сутки, чтобы достичь оптимального противовоспалительного эффекта. Он подчеркнул, что добавление в напиток большого количества сахара и жирного молока может уменьшить его полезность и увеличить риск набора лишнего веса, что может привести к проблемам с сердцем.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ В ДЕНЬ- И ВАША ПЕЧЕНЬ БУДЕТ ЗАЩИЩЕНА НАДЕЖНО