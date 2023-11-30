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Ортопед назвал 9 признаков неподходящей подушки

2:11
Здоровье » Здоровье и профилактика

Современному человеку часто не хватает сна — ни по продолжительности, ни с точки зрения его качества. Между тем причина может лежать на поверхности — в огромной мере возможность выспаться зависит от постели и, прежде всего, от подушки.

Ортопед назвал 9 признаков неподходящей подушки
Фото: Depositphotos.com / MitaStockImages

Травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов объяснил изданию aif.ru, как понять, что подушка неудачная, и её надо бы сменить.

Головная боль с утра

Неподходящая подушка — основная причина утренней головной боли напряжения.

Чувство скованности в шее

Если мышцы шеи ночью напряжены, это обязательно приведёт к дискомфорту утром.

Боль в спине

Неправильная поза сна неизбежно обернётся проблемами с позвоночником.

Сложности в поиске удобной позы для сна

Долго ворочаетесь в попытках заснуть? Выбросьте вашу подушку.

Проблемы с пищеварением

Неправильная поза сна может стать причиной рефлюкса — заброса желудочной кислоты в пищевод.

Храп

Если он появился или усилился — однозначно виновата подушка.

Аллергия

При симптомах аллергии обратите внимание на время их появления — вполне возможно, что их вызывают пух и перо в подушке.

Несовершенства на коже

Прыщи и акне могут быть как из-за наволочки, так и из-за неправильной формы подушки.

Бессонница

Тут всё очевидно: сложно заснуть в неудобной позе.

Если вы наблюдаете у себя одно или, тем более, несколько таких явлений, срочно меняйте подушку. Некачественный сон не просто вреден, он чреват массой проблем от хронической усталости до гипертонии и диабета — всё-таки в постели мы проводим треть жизни.

Главный критерий выбора новой подушки — и по наполнителю, и по форме, и по жёсткости, и по размерам — чтобы на ней было удобно спать. Поэтому при покупке лучше попробовать прилечь.

А если вы покупаете ортопедическую подушку, не забудьте спросить у продавца регистрационное удостоверение Росздравнадзора, посоветовал доктор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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