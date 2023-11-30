Ортопед назвал 9 признаков неподходящей подушки

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Современному человеку часто не хватает сна — ни по продолжительности, ни с точки зрения его качества. Между тем причина может лежать на поверхности — в огромной мере возможность выспаться зависит от постели и, прежде всего, от подушки.

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Травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов объяснил изданию aif.ru, как понять, что подушка неудачная, и её надо бы сменить.

Головная боль с утра Неподходящая подушка — основная причина утренней головной боли напряжения. Чувство скованности в шее Если мышцы шеи ночью напряжены, это обязательно приведёт к дискомфорту утром. Боль в спине Неправильная поза сна неизбежно обернётся проблемами с позвоночником. Сложности в поиске удобной позы для сна Долго ворочаетесь в попытках заснуть? Выбросьте вашу подушку. Проблемы с пищеварением Неправильная поза сна может стать причиной рефлюкса — заброса желудочной кислоты в пищевод. Храп Если он появился или усилился — однозначно виновата подушка. Аллергия При симптомах аллергии обратите внимание на время их появления — вполне возможно, что их вызывают пух и перо в подушке. Несовершенства на коже Прыщи и акне могут быть как из-за наволочки, так и из-за неправильной формы подушки. Бессонница Тут всё очевидно: сложно заснуть в неудобной позе.

Если вы наблюдаете у себя одно или, тем более, несколько таких явлений, срочно меняйте подушку. Некачественный сон не просто вреден, он чреват массой проблем от хронической усталости до гипертонии и диабета — всё-таки в постели мы проводим треть жизни.

Главный критерий выбора новой подушки — и по наполнителю, и по форме, и по жёсткости, и по размерам — чтобы на ней было удобно спать. Поэтому при покупке лучше попробовать прилечь.

А если вы покупаете ортопедическую подушку, не забудьте спросить у продавца регистрационное удостоверение Росздравнадзора, посоветовал доктор.