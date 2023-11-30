Современному человеку часто не хватает сна — ни по продолжительности, ни с точки зрения его качества. Между тем причина может лежать на поверхности — в огромной мере возможность выспаться зависит от постели и, прежде всего, от подушки.
Травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов объяснил изданию aif.ru, как понять, что подушка неудачная, и её надо бы сменить.
Головная боль с утра
Неподходящая подушка — основная причина утренней головной боли напряжения.
Чувство скованности в шее
Если мышцы шеи ночью напряжены, это обязательно приведёт к дискомфорту утром.
Боль в спине
Неправильная поза сна неизбежно обернётся проблемами с позвоночником.
Сложности в поиске удобной позы для сна
Долго ворочаетесь в попытках заснуть? Выбросьте вашу подушку.
Проблемы с пищеварением
Неправильная поза сна может стать причиной рефлюкса — заброса желудочной кислоты в пищевод.
Храп
Если он появился или усилился — однозначно виновата подушка.
Аллергия
При симптомах аллергии обратите внимание на время их появления — вполне возможно, что их вызывают пух и перо в подушке.
Несовершенства на коже
Прыщи и акне могут быть как из-за наволочки, так и из-за неправильной формы подушки.
Бессонница
Тут всё очевидно: сложно заснуть в неудобной позе.
Если вы наблюдаете у себя одно или, тем более, несколько таких явлений, срочно меняйте подушку. Некачественный сон не просто вреден, он чреват массой проблем от хронической усталости до гипертонии и диабета — всё-таки в постели мы проводим треть жизни.
Главный критерий выбора новой подушки — и по наполнителю, и по форме, и по жёсткости, и по размерам — чтобы на ней было удобно спать. Поэтому при покупке лучше попробовать прилечь.
А если вы покупаете ортопедическую подушку, не забудьте спросить у продавца регистрационное удостоверение Росздравнадзора, посоветовал доктор.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.