Раскрыта неожиданная причина глубоких морщин

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Сон на боку или на животе приводит к появлению глубоких морщин на лице и шее, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

По её утверждению, среди косметологов даже бытует понятие "морщины сна".

Специалист объяснила "Ленте.ру", что неправильная поза сна, равно как и неподходящая подушка, провоцирует застой лимфы, что ухудшает состояние кожи.

Поэтому единственный метод сохранения молодости — это сон на спине и на правильно подобранной подушке, уверяет она.

По её словам, подушку надо выбирать в зависимости от комплекции тела и жёсткости матраса. В среднем высота подушки может быть 8-10 сантиметров. В идеале она должна повторять физиологические изгибы шеи и не терять за ночь форму.