Сон на боку или на животе приводит к появлению глубоких морщин на лице и шее, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова.
По её утверждению, среди косметологов даже бытует понятие "морщины сна".
Специалист объяснила "Ленте.ру", что неправильная поза сна, равно как и неподходящая подушка, провоцирует застой лимфы, что ухудшает состояние кожи.
Поэтому единственный метод сохранения молодости — это сон на спине и на правильно подобранной подушке, уверяет она.
По её словам, подушку надо выбирать в зависимости от комплекции тела и жёсткости матраса. В среднем высота подушки может быть 8-10 сантиметров. В идеале она должна повторять физиологические изгибы шеи и не терять за ночь форму.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.