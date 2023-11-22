Врач назвала причины утренней головной боли

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Наиболее вероятной причиной утренней головная боли при пробуждении может быть нарушение режима сна, сообщила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук врач-сомнолог Елена Царёва. Но и не только: она рассказала радио Sputnik, отчего ещё болит голова по утрам.

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Просыпаться лучше всего в фазе быстрого сна, напомнила врач.

"Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость", — заметила она.

Кроме того, головная боль возможна ввиду недостатка кислорода — из-за духоты в спальне или храпа.

"Ещё одна причина — это гипоксия, или кислородное голодание. Как правило, к этому состоянию приводит храп, во время которого происходит остановка дыхания во сне", — пояснила Царёва.

Если режим сна налажен, спальня проветрена, а голова продолжает болеть по утрам, лучше обратиться к специалистам, посоветовала она. Неочевидных дилетанту причин может быть великое множество — от ночных скачков давления до депрессии.