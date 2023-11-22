Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры
На свадьбе в Индии произошла массовая драка из-за нехватки десерта
В Госдуме работают над законопроектом, который может защитить доверчивых людей от "магов и чародеев"
Эпидемиолог рассказал о предотвращении рака с большой летальностью: опасны ожирение и папилломы
ФСБ: "Заминировавший" 800 объектов россиянин отправился в тюрьму на 2,5 года
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру
Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей

Врач назвала причины утренней головной боли

1:12
Здоровье » Здоровье и профилактика

Наиболее вероятной причиной утренней головная боли при пробуждении может быть нарушение режима сна, сообщила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук врач-сомнолог Елена Царёва. Но и не только: она рассказала радио Sputnik, отчего ещё болит голова по утрам.

Врач назвала причины утренней головной боли
Фото: freepik.com

Просыпаться лучше всего в фазе быстрого сна, напомнила врач.

"Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость", — заметила она.

Кроме того, головная боль возможна ввиду недостатка кислорода — из-за духоты в спальне или храпа.

"Ещё одна причина — это гипоксия, или кислородное голодание. Как правило, к этому состоянию приводит храп, во время которого происходит остановка дыхания во сне", — пояснила Царёва.

Если режим сна налажен, спальня проветрена, а голова продолжает болеть по утрам, лучше обратиться к специалистам, посоветовала она. Неочевидных дилетанту причин может быть великое множество — от ночных скачков давления до депрессии.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Последние материалы
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру
Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей
Задержанный в Пулково певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт
ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Жилищный рынок в России переживает начало замедления
В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации
Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам
Die Welt*: Зеленский сам сеет зёрна сомнения в возможности победы Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников