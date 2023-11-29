Доктор медицинских наук рассказал о зависимости артериального давления от атмосферного

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова Вадим Богачёв в беседе с Pravda.Ru объяснил, как атмосферное давление влияет на гипертоников и гипотоников.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик объяснил, что существует прямая связь между атмосферным и артериальным давлением.

"У пациентов, которые страдают гипертонической болезнью, есть нарушения, скажем так, регулярной функции. Часто при повышении атмосферного давления идёт компенсаторное повышение артериального давления", — рассказал эксперт.

Богачёв отметил, что атмосферное давление также влияет на гипотоников.

"При низком атмосферном давлении они роняют свое давление, то есть они переходят в такое сонливое состояние, а при повышении атмосферного давления они могут находиться в состоянии нормального своего артериального давления", — объяснил специалист.

Доктор медицинских наук рассказал, что организм приспосабливается к изменинию атмосферного давления, если речь не идёт о скачкобразных изменениях атмосферного давления.

Гипертоники, по словам эксперта, могут медикаментозно регулировать давление, а гипотоникам приходится сложнее.

"Когда атмосферное давление падает, они давление роняют, и всякие головокружения, сонливость и так далее, и они вынуждены пить зелёный чаёк, есть чёрный шоколад или свежесваренный кофе пить", — рассказал Богачёв.

Ранее эндокринолог Ольга Рождественская в беседе с Pravda.Ru рассказала, что провоцирует понижение артериального давления.