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Врачи описали ощущение, которое почти всегда возникает перед инфарктом

Здоровье

Людям с повышенным уровнем холестерина или сахара в крови, лишним весом и вредными привычками следует уделить внимание сигналам, которые посылает их организм.

Врачи описали ощущение, которое почти всегда возникает перед инфарктом
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

О том, на что стоит обращать внимание для своевременного выявления приближающегося инфаркта, сообщает "Российская газета".

Прежде всего, следует обратить внимание на сильную усталость, кажущуюся беспричинной на первый взгляд. По мнению врачей, немотивированная утомляемость является одним из реальных признаков ишемической болезни сердца.

О возможности инфаркта также свидетельствуют ощущения жжения и давления либо, наоборот, распирания в области груди. В начальной стадии довольно трудно определить, исходят ли эти неприятные ощущения от сердца. Иногда дискомфорт возникает в области живота, что делает связь с сердцем неочевидной. У некоторых людей боль ощущается в руке или плече, а иногда даже под челюстью.

В большинстве случаев все относят это к проблемам с желудком, остеохондрозом или неврозом. Симптомы, опасно принимаемые за сосудистый спазм на фоне стресса, могут вести к упущению момента, когда еще можно предпринять профилактические меры.

Тем не менее, важным отличием является то, что проблемы возникают в состоянии покоя. Дополнительные признаки включают слабость, сильные и частые сердечные сокращения, похолодание рук. Если нитроглицерин не помогает, одышка усиливается до предела, и зрение ухудшается - инфаркт уже наступил.

Еще одним важным сигналом от сердца являются отеки ног. Когда они симметричны и распространяются снизу вверх от лодыжек, а кожа бледнеет до синюшности, необходимо обратиться к кардиологу.

Одышка также может служить ориентиром. Если отеки начинаются сверху, в первую очередь на лице, под глазами образуются неисчезающие мешочки, это может свидетельствовать о почечной недостаточности, и в этом случае следует обратиться к нефрологу.

Если одна нога отекает, а другая нет, обе быстро устают, при этом ощущается боль и тяжесть в икроножных мышцах, специалисты указывают на нарушения кровообращения в венах.

В будущем это может привести к варикозу, незаживающим язвам и тромбозам, поэтому важно не откладывать посещение врача. Флеболог здесь может быть необходим.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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