Нутрициолог Аветова: нехватка витамина B12 приводит к судорогам и потере памяти

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит витамина B12 негативно влияет на состояние периферической нервной системы. Об этом предупредила нутрициолог Тагуи Аветова.

Фото: creativecommons.org by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По её словам, длительная нехватка B12 провоцирует судороги, параличи и потерю памяти. В некоторых случаях пациенты сталкиваются с деменцией, пояснила специалист.

"Витамин B12 крайне важен для нормальной работы нервной системы", — отметила эксперт в интервью сайту aif.ru.

Как подчеркнула Аветова, если детскому организму не хватает этого витамина, то у ребёнка могут возникнуть инфекционные заболевания или произойти нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Она добавила, что B12 содержится в говяжьей и куриной печени, скумбрии, сельди, говядине, яйцах, индейке и твороге.

Ранее иммунолог Елена Грек сообщила, что витамин B6 защищает от онкологических заболеваний и снижает риск инфаркта.

Важные симптомы дефицита B12