Дефицит витамина B12 негативно влияет на состояние периферической нервной системы. Об этом предупредила нутрициолог Тагуи Аветова.
По её словам, длительная нехватка B12 провоцирует судороги, параличи и потерю памяти. В некоторых случаях пациенты сталкиваются с деменцией, пояснила специалист.
"Витамин B12 крайне важен для нормальной работы нервной системы", — отметила эксперт в интервью сайту aif.ru.
Как подчеркнула Аветова, если детскому организму не хватает этого витамина, то у ребёнка могут возникнуть инфекционные заболевания или произойти нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Она добавила, что B12 содержится в говяжьей и куриной печени, скумбрии, сельди, говядине, яйцах, индейке и твороге.
Ранее иммунолог Елена Грек сообщила, что витамин B6 защищает от онкологических заболеваний и снижает риск инфаркта.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.