Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист разъяснила повышение пенсионного коэффициента
SHOT: испанский дрон Columba атаковал Тулу
В ДНР восстанавливают электросети после разгула стихии
Метеоролог Вильфанд спрогнозировал москвичам "нескучную" погоду на неделе
Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ
Житель ХМАО облил дочь кипятком, перепутав краны с водой в бане
США поставили условие Украине условие для получения помощи
Врач Кашух: не верьте мифам, что разгрузочные дни избавляют от шлаков и токсинов
Американский дипломат Хаас призвал Украину смириться с утратой территорий

Нутрициолог Аветова: нехватка витамина B12 приводит к судорогам и потере памяти

1:05
Здоровье

Дефицит витамина B12 негативно влияет на состояние периферической нервной системы. Об этом предупредила нутрициолог Тагуи Аветова.

Нутрициолог Аветова: нехватка витамина B12 приводит к судорогам и потере памяти
Фото: creativecommons.org by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По её словам, длительная нехватка B12 провоцирует судороги, параличи и потерю памяти. В некоторых случаях пациенты сталкиваются с деменцией, пояснила специалист.

"Витамин B12 крайне важен для нормальной работы нервной системы", — отметила эксперт в интервью сайту aif.ru.

Как подчеркнула Аветова, если детскому организму не хватает этого витамина, то у ребёнка могут возникнуть инфекционные заболевания или произойти нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Она добавила, что B12 содержится в говяжьей и куриной печени, скумбрии, сельди, говядине, яйцах, индейке и твороге.

Ранее иммунолог Елена Грек сообщила, что витамин B6 защищает от онкологических заболеваний и снижает риск инфаркта.

Важные симптомы дефицита B12
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Последние материалы
Американский дипломат Хаас призвал Украину смириться с утратой территорий
Учёные выяснили, что долгожители имеют низкий уровень глюкозы в крови
Как черенковать розы под зиму
В России начали производить первые надводные безэкипажные суда
От 100 тысяч рублей на двоих: туроператоры назвали цены на новогодние туры в Египет
Три традиции японской кухни обеспечивают долголетие
На Челябинском тракторном заводе раскрыли причину взрыва трансформатора
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на продукты к Новому году
В Евпатории из-за «шторма века» пострадали семь человек
Ветеран ВСУ: "Украина проиграет русским, даже если мобилизует миллионы человек"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников