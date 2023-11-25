Иммунолог Грек назвала витамин, который защитит от рака и инфаркта

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот чудесный спаситель — витамин B6. Он снизит риск возникновения инфаркта и определенных видов рака. Рекомендуется принимать его утром во время приема пищи. И запомните правило: он прекрасно сочетается с витаминами B12, B5 и B9, но не следует употреблять его одновременно с B1.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Иммунолог Елена Грек раскрыла эти и другие аспекты использования B6 для издания "Доктор Питер". Она подчеркнула, что наиболее полезной формой этого вещества является пиридоксальфосфат. Он активно участвует в метаболических процессах, способствуя расщеплению поступающих в организм питательных веществ. Его воздействие превращает протеины в аминокислотные комплексы, от которых зависят все системы организма.

Витамин B6 играет ключевую роль в процессах клеточного обновления организма, стимулирует регенерацию тканей, увлажняет кожу, с другой стороны, замедляет старение. Он также участвует в синтезе серотонина — "гормона счастья", поддерживает уровень эстрогена, что облегчает симптомы менопаузы. Кроме того, он способствует доставке кислорода в органы, синтезу эритроцитов, контролирует уровень гомоцистеина, избыток которого может разрушить сердце и сосуды. Таким образом, B6 предотвращает инфаркты.

По словам Елены Грек, B6 снижает вероятность развития рака молочной железы, яичников, толстой и тонкой кишки.

B6 широко распространен и содержится в повседневной пище человека. Важно включать в свой рацион небольшие количества картошки, зерновых, шпината, бобовых, моркови, грецких орехов, фундука и шпината. Лимоны, помидоры, бананы, цветная капуста и черешня также богаты этим витамином.