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Врач Уланкина рассказала, как всегда быть бодрым без энергетиков

1:05
Здоровье

По мнению врача Ольги Уланкиной, несмотря на то, что состав энергетических напитков на первый взгляд может показаться безопасным, они включают в себя кофеин, сахар, аминокислоты и органические компоненты, которые могут взаимодействовать между собой.

Врач Уланкина рассказала, как всегда быть бодрым без энергетиков
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Такое воздействие может привести к повышению артериального давления, учащению сердечного ритма и проблемам с весом. Уланкина предупреждает, что энергетики могут маскировать симптомы усталости и стать причиной зависимости. Вместо этого врач рекомендует придерживаться здоровых привычек, таких как увеличение продолжительности сна до 7-8 часов, регулярное питье воды и занятия физической активностью, сообщает "В Татарстане".

Она также советует употреблять натуральные соки и смузи из овощей, ягод и фруктов, которые обогащают организм витаминами и минералами, а также содержат допустимый натуральный сахар. Такие привычки помогут поддерживать бодрость безопасным и естественным образом.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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