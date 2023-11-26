По мнению врача Ольги Уланкиной, несмотря на то, что состав энергетических напитков на первый взгляд может показаться безопасным, они включают в себя кофеин, сахар, аминокислоты и органические компоненты, которые могут взаимодействовать между собой.
Такое воздействие может привести к повышению артериального давления, учащению сердечного ритма и проблемам с весом. Уланкина предупреждает, что энергетики могут маскировать симптомы усталости и стать причиной зависимости. Вместо этого врач рекомендует придерживаться здоровых привычек, таких как увеличение продолжительности сна до 7-8 часов, регулярное питье воды и занятия физической активностью, сообщает "В Татарстане".
Она также советует употреблять натуральные соки и смузи из овощей, ягод и фруктов, которые обогащают организм витаминами и минералами, а также содержат допустимый натуральный сахар. Такие привычки помогут поддерживать бодрость безопасным и естественным образом.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.