Эндокринолог Павлова: слишком усердные тренировки приводят к недержанию

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что в противоположном случае организм начнет сохранять жир и использовать энергию из собственных мышц, сообщает "Российская газета".

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Эндокринолог отметила, что нельзя полностью отказываться от жиров, углеводов или белков, так как это может привести к нарушению пищеварения и дефициту витаминов. В результате могут возникнуть головная боль и постоянная слабость.

Важно также подчеркнуть значимость употребления достаточного количества воды и регулярного питания. При снижении веса чрезмерная физическая активность может негативно сказаться на здоровье.

Избыточные нагрузки могут вызвать провисание тазового дна, проблемы с удержанием мочи и даже привести к инфаркту. Поэтому важно исходить из своих возможностей, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.