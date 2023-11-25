Эндокринолог Павлова: слишком усердные тренировки приводят к недержанию

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что в противоположном случае организм начнет сохранять жир и использовать энергию из собственных мышц, сообщает "Российская газета".
Эндокринолог отметила, что нельзя полностью отказываться от жиров, углеводов или белков, так как это может привести к нарушению пищеварения и дефициту витаминов. В результате могут возникнуть головная боль и постоянная слабость.
Важно также подчеркнуть значимость употребления достаточного количества воды и регулярного питания. При снижении веса чрезмерная физическая активность может негативно сказаться на здоровье.
Избыточные нагрузки могут вызвать провисание тазового дна, проблемы с удержанием мочи и даже привести к инфаркту. Поэтому важно исходить из своих возможностей, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.