Врач объяснила в чём ходить зимой: в "чебурашке" — холодно, в бомбере — коротко

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой, особенно в морозы, стоит забыть о "чебурашках" и бомберах, заявила гинеколог, преподаватель медицинского факультета университета "Синергия" Любовь Ерофеева. По словам врача, женщинам стоит выбрать верхнюю одежду подлиннее, а мужчинам — покороче.

Фото: ок.ру

Так, по словам врача, для женщин актуальна верхняя одежда ниже поясницы. Кроме того, стоит отдать предпочтение тёплым, высоким брюкам, к примеру, на флисе. Переохлаждение способно спровоцировать серьёзное воспаление.

"Яичник состоит из ячеистой ткани, а в ней воспаление "сидит" долго. Но самое главное, что подобные процессы в будущем могут повлиять на репродуктивную функцию", — пояснила врач "Известиям".

Мужчинам же наоборот, стоит обратить внимание на коротки куртки, однако, всё же не выше поясницы, чтобы не застудить почки. Но и не ниже линии бедра.

"Для процессов, которые идут в тестикулах, требуется температура ниже, чем 36,6. Природой яички были опущены в мошонку, а не оставлены внутри брюшной полости, где гораздо теплее", — объяснила врач.

Не стоит игнорировать и обувь. К примеру, в слякоть стоит забыть о тканевых кроссовках, которые быстро промокнут. Схлопотать переохлаждение можно и благодаря неправильно подобранному материалу.

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