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Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице

1:49
Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru рассказала о причинах покраснений на коже лица зимой.

Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик отметила, что красные пятна на коже лица могут говорить о том, что кожа сухая или подверглась воздействию мороза.

Эксперт объяснила, что нередко проблемы с кожей возникают из-за неправильного рациона питания. Она предостерегла от чрезмерного употребления квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя.

Советует специалист применять специальные средства для умывания, например мицеллярную воду, очищающие составы, которые содержат нейросенсин, успокаивающий сосуды. Такой совет особенно подходит людям с чувствительной кожей.

"Нельзя принимать горячую ванну зимой перед тем, как вы выходите на улицу, особенно если вы выходите гулять. Потому что кожа напитывается водой, влагой, поры открываются. Вы в этом прекрасном состоянии выходите на улицу в минус 15-20, и вот эта вода превращается в микрокристаллы. Что происходит со стеклянной, когда замерзает там вода? Она лопается. Точно так же клеточная мембрана тоже может повреждаться", — рассказала Егорова.

Не исключила эксперт и себорею.

"Себорейный дерматит очень часто даёт красные пятна. Красное пятно красному пятну — рознь. А еще у атопиков и у тех, у кого экзема, тоже бывают красные пятна", — отметила дерматолог.

Медик объяснила, что если красные пятна доставляют дискомфорт, не убираются диетой и не смягчаются успокаивающими аптечными кремами, следует обратиться за помощью к специалисту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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