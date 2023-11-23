Как скинуть вес к Новому году за месяц

7:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Накануне Нового года многие размышляют о том, как подготовиться к праздникам и не набрать на них лишний вес.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Восток-Медиа" провел беседы с диетологами Приморского края и собрал их рекомендации по питанию, физической активности и образу жизни в одном тексте.

Совет 1: сформулируйте цель

Прежде чем приступить к процессу похудения, определитесь с тем, сколько килограммов вы хотели бы потерять. Установите себе реалистичные цели и распределите их по неделям. Это поможет вам оставаться на правильном пути и поддерживать мотивацию на протяжении всего периода.

"Начиная путь к похудению, важно поставить перед собой четкую цель. Без конкретного плана и понимания того, что вы хотите достичь, сохранение мотивации и достижение успеха будут сложными. Определите желаемый вес или размер и установите реалистичный график достижения ваших целей. Помните, что каждый организм уникален, поэтому не сравнивайте свои результаты с успехами других людей", — советует диетолог из Приморья.

Совет 2: заботьтесь о своем питании

Правильное питание играет ключевую роль в процессе похудения. Избегайте переедания и стремитесь употреблять пищу небольшими порциями каждые 2-3 часа. Включайте в свой рацион овощи, фрукты, белковую пищу (мясо, рыбу, яйца), а также полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Ограничивайте потребление соли и сахара.

Диетолог составила два варианта рациона на день и рассказала о пользе каждого из них:

Первый вариант меню богат белками, витаминами и минералами. Омлет содержит магний, железо и витамины группы В. Грейпфрут богат витамином С и клетчаткой, что способствует усилению обмена веществ. Куриная грудка — источник белка с низким содержанием жира. Салат из свежих овощей обеспечивает организм витаминами и клетчаткой. Цельнозерновой хлеб дает энергию и помогает поддерживать чувство сытости. Миндаль и грецкие орехи содержат полезные жиры и аминокислоты. Йогурт с низким содержанием жира насыщен и полезен для пищеварения. Паровая рыба придает организму необходимые полиненасыщенные жирные кислоты и белки. Творог содержит кальций, железо и витамины группы В.

Второй вариант меню включает овсянку, богатую клетчаткой и витаминами группы В. Ягоды придают завтраку антиоксиданты и витамин С. Цыпленок содержит высокое содержание белка и низкое содержание жира. Паровые овощи облегчают пищеварение и содержат множество полезных витаминов и минералов. Зеленые яблоки и груши содержат мало.

Совет 3: избавьтесь от вредных привычек

Если у вас есть вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, настало время от них избавиться. Табак и алкоголь могут замедлить обмен веществ и вызвать обезвоживание организма, что затруднит процесс похудения. Местный диетолог дает свои рекомендации:

"Курение и вредные привычки, такие как употребление алкоголя или быстрых углеводов, негативно сказываются на процессе похудения. Никотин, содержащийся в табаке, подавляет аппетит, но после его отказа уровень аппетита может увеличиться. Пассивное курение также может повлиять на метаболизм и замедлить обмен веществ, что затруднит сжигание калорий. Вредные привычки, такие как частое употребление алкоголя или переедание, могут привести к избыточному поступлению калорий, вызывая набор веса. Быстрые углеводы, такие как сладости и газированные напитки, также способствуют увеличению веса и замедляют процесс похудения", — рассказывает специалист.

Совет 4: увеличьте физическую активность

Тренировки — важная часть процесса снижения веса. Предпочитайте кардионагрузки (бег, ходьба, велосипед), силовые тренировки и занятия растяжкой. Стремитесь к тренировкам не менее 3 раз в неделю, увеличивая интенсивность по мере прогресса.

"Кардио-тренировки, такие как бег, ходьба или велосипед, отлично сжигают калории, активизируют сердечно-сосудистую систему, повышают общую энергию организма. Такие тренировки улучшают обмен веществ, способствуют сжиганию жира и улучшают кардиорезерв", — советует диетолог.

Совет 5: отдыхайте и получайте достаточный сон

Отдых и полноценный сон необходимы для нормальной работы организма и ускорения обмена веществ. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и уделять время для расслабления.

"Плохой сон может помешать процессу похудения. Недостаток сна влияет на гормоны, регулирующие аппетит и насыщение, что может привести к увеличению аппетита и стремлению потреблять больше калорий. Кроме того, утомленный организм может испытывать большую потребность в энергии, что может привести к перееданию и нарушению диеты", — подчеркивает приморский диетолог.

Совет 6: пейте больше воды

Вода — самый простой и эффективный инструмент для похудения. Пейте не менее 2-3 литров воды в день. Это поможет контролировать аппетит, улучшить обмен веществ и вывести токсины из организма.

"Большой объем воды в организме может способствовать процессу похудения. Вода помогает уменьшить аппетит и уменьшить количество потребляемых калорий. Кроме того, вода улучшает обмен веществ, что способствует ускорению процесса сжигания жира. Рекомендуется пить не менее 8 стаканов воды в течение дня для поддержания гидратации организма и поощрения похудения. Однако важно отметить, что употребление воды само по себе не приведет к существенному похудению, оно должно сопровождаться правильным питанием и физической активностью", — делится диетолог.

Совет 7: не забывайте о психологической стороне

Отдайте внимание своему внутреннему состоянию и эмоциональному благополучию. Найдите способы расслабиться и справляться со стрессом, например, занимаясь йогой или медитацией.

"Психологическое состояние играет важную роль в процессе похудения. Стресс, депрессия и тревога могут стать преградами на пути к достижению желаемых результатов. При стрессе организм вырабатывает гормон кортизол, который может способствовать накоплению жира, особенно в области живота. Поэтому важно заботиться о своем психическом состоянии и включать методы релаксации в свою повседневную жизнь", — считает приморский диетолог.

Начинайте работать над своим здоровьем уже сегодня, чтобы встретить новогодние праздники в хорошей форме и радовать себя и близких.