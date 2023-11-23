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Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

1:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

В последние годы прививка от гриппа стала все более популярной и распространенной среди населения России. Согласно статистике, примерно 71,5 миллионов россиян в разных возрастных группах сделали прививку от гриппа. Это говорит о том, что информированность о важности профилактики гриппа и его возможных осложнений среди населения страны постепенно увеличивается.

Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

 “Мы ожидаем в этом году грипп, хороший такой, серьезный, потому что это уже многолетняя подтвержденная история, что в этот период осенний грипп достаточно сильно действует, просто он на несколько лет был ковидом вытеснен. Чем реже иммунная система человека встречается с вирусом за последнее время, тем она менее натренированная. Соответственно, пару лет был пропуск или тройку. Новая встреча будет более агрессивной” - поделилась в комментарии для Pravda.ru врач-терапевт Ирина Ярцева.

Прививка от гриппа является одним из самых эффективных способов предотвратить заболевание. Вирус гриппа может вызывать серьезные осложнения, особенно для людей старшего возраста, детей, беременных женщин и лиц с ослабленной иммунной системой. Кроме того, грипп может привести к госпитализации и даже смерти.

Эксперт отметила, что противопоказаниями для прививки является только наличие острого заболевания, то есть это ОРВИ, обострение хронического процесса, эпилепсия. 

“Вакцинация и вакцина – это ваш плюс, ваша защита. Чем более ослаблен организм, тем больше вам показана вакцинация”, — отметила специалист.

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
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