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Врач Тяжельников дал советы россиянам, как пережить магнитную бурю

1:21
Здоровье

В период магнитных бурь людям, чувствительным к метеоусловиям, рекомендуется проводить измерения артериального давления дважды в сутки, соблюдать регулярный график приема предписанных препаратов, а также заменить спортивные тренировки на общеукрепляющие занятия и прогулки. Об этом информирует главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач Тяжельников дал советы россиянам, как пережить магнитную бурю
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Врач предупреждает, что в период магнитных бурь возрастает вероятность резкого изменения артериального давления и нарушений сердечного ритма. Он подчеркивает, что люди, страдающие от метеозависимости, должны в случае необходимости использовать препараты для смягчения обострений хронических заболеваний, вызванных изменениями погоды.

Тяжельников рекомендует увеличить время, проведенное на свежем воздухе, высыпаться, и регулярно проветривать помещения. Он также отмечает, что особенно подвержены воздействию магнитных бурь люди с патологией сердца и сосудов, а также те, у кого наблюдается нестабильность артериального давления и хронические заболевания, сообщает Газета.Ru.

В случае появления тревожных симптомов врач советует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как защититься от магнитных бурь: полное руководство
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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