Врач назвала неожиданные причины боли в области сердца: плеврит и миозит

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли в области сердца не всегда свидетельствуют о проблемах именно с этим органом, иногда они могут предупреждать о нарушениях в работе легких или позвоночника. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Дискомфорт в левой половине грудной клетки может возникнуть при патологиях дыхательных органов, таких как плеврит, когда оболочка, покрывающая легкие, подвергается воспалению. В таких случаях боли могут возникать не только при физической активности, но и при движении грудной клетки в обычной повседневной жизни.

Татьяна Романенко, врач-терапевт, также подчеркнула, что еще одной неожиданной причиной болей в области сердца могут быть проблемы с позвоночником и мышцами. Воспаление мышц (миозит), остеоартроз, дорсопатия (группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани), а также заболевания плечевого сустава могут вызывать дискомфорт в левой части грудной клетки.

Терапевт отметила также, что боли в области сердца могут быть следствием нарушений в работе вегетативной нервной системы, сообщает Москва 24.